'Yo no puedo ir a una cancha donde puedo llegar a morir', habló el capitán de Boca, Pablo Pérez

fue de los más afectados tras elque sufrió eldeprevio a la final de vuelta de la; y todavía con las consecuencias de lo sucedido, el capitán xeneize fue claro: "Yo no puedo ir a una cancha donde puedo llegar a".Previo al partido de vuelta entre, éste correspondiente a la final del torneo continental, el autobús de, el cuadro visitante, fue atacado en las inmediaciones delpor un grupo de hinchas deque lanzaron piedras y otros objetos a las ventanas. Casi todos los cristales del lado izquierdo se rompieron y, para dispersar al grupo, la policía lanzó gas pimienta que afectó a los jugadores.fue de los más lastimados en el incidente, tanto, que no bien pudieron ponerse a salvo, fue traslado al Sanatorio Otamendi. Allí, el médico diagnosticó una "conjuntivitis química con erosión conjuntival inferior" en el ojo izquierdo.

Foto: Clarín Deportes

"Yo no puedo ir a una cancha donde puedo llegar a morir (...) Si me sacan el ojo no me lo paga nadie. Tengo tres hijas, mi señora. Mi hija mayor, cuando llegué a mi casa, estaba llorando. Lo de la Conmebol fue una vergüenza. Estaba en el hospital y me decían que tenía que jugar. Con el ojo irritado, hinchado... iba a entrar pero no se podía jugar", señaló en la entrevista que que han publicado medios argentinos.