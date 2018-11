Final histórica, en manos de tribunal de la Conmebol

“Se suponía que debía ser una final... para el recuerdo, la última en formato de ida y vuelta”, manifestó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mediante una carta que publicó el lunes el sitio web del organismo continental. “Al final, terminó siendo un día que debe llenarnos de tristeza y vergüenza a todos; algo que debe desatar una profunda reflexión y una serie autocrítica en todos los estamentos, no sólo del futbol, sino de la sociedad”.

BUENOS AIRES (AP) — El partido más importante en la historia del futbol sudamericano podría no definirse en una cancha.Undisciplinario de laresolverá el destino de lade lamás promocionada de todos los tiempos entre los clásicos rivales argentinos, que se truncó por los graves hechos deregistrados el sábado antes del partido.Es el epílogo de una edición del certamen continental que estuvo plagada dey fallosjusto cuando la entidad sudamericana busca limpiarse de laque la salpicó en los últimos años.El órgano disciplinario deberá pronunciarse sobre un reclamo depara que se le dé por ganado el trofeo luego del ataque que sufrieron el sábado sus jugadores a su llegada al estadioEl autobús que trasladaba al plantel fue blanco de una lluvia de piedras, botellas y palos lanzados por un grupo de hinchas riverplatenses a pocas cuadras del estadio.Debido a lassufridas por los futbolistas visitantes, el partido se postergó para una fecha que deberá ser acordada el martes en una reunión entre dirigentes de ambos clubes y de laen su sede de Asunción.Pero laestá sujeta a lo que resuelva el tribunal de disciplina de la entidad.Según la presentación deante laa la que tuvo acceso The Associated Press, el autobús que trasladaba a su plantel “en las inmediaciones del estadio Antonio V. Liberti fue atacado por personas que se identificaban con los colores y vestimenta del club”.Detalló que “los cristales del lado izquierdo del ómnibus fueron impactados por varios objetos, lo que causó que varios de ellos se rompieran hiriendo a los jugadores(erosión de córnea y del fondo del saco conjuntival),(erosión de córnea),(herida corto punzante en el talón) y(herida cortante por traumatismo en la mano derecha)”.toma en cuenta para su reclamo el artículo 8 del reglamento de la, según el cual los clubes son responsables del comportamiento de sus aficionados en el interior y en las inmediaciones de su estadio antes, durante y después del partido.La entidad boquense exige la aplicación del artículo 18 del reglamento de la, que refiere a sanciones que van desde la deducción de puntos, obligación de jugar un partido a puertas cerradas, prohibición de disputar un encuentro en un estadio determinado, imponer jugar en un tercer país y la descalificación de competiciones en curso.Al respecto cita el antecedente de 2015, cuando el tribunal disciplinario de la entidad descalificó apor los incidentes ocurridos en su estadio,, en un cruce de la. Jugadores defueron rociados por gas pimienta que arrojaron hinchas locales cuando salían al campo de juego.En su descargo público, el presidente de, Rodolfo D'Onofrio, aseveró que su club no puede hacerse responsable por la falla del operativo de seguridad y acusó a su colega boquense Daniel Angelici de faltar a su palabra cuando el sábado se comprometió por escrito a jugar el partido.No hay antecedentes de una edición de laen que elde disciplina haya tenido tanta injerencia en su desarrollo.Este mismo órgano aplicó una dura sanción al técnico de, Marcelo Gallardo, por ingresar tarde a su equipo y luego desestimó un reclamo de Gremio para que le diera por ganada la revancha de la semifinal porque el estratega había violado ese castigo al ingresar al vestuario millonario en el entretiempo.Al “Muñeco”, no obstante, luego se le prohibió acudir a Lapara el partido de ida de lay para el desquite no podía estar sentado en la banca deni dar instrucciones.El tribunal también rechazó un reclamo de Racing Club contrapor la inclusión indebida del volante Bruno Zuculini en octavos de final pese a que debía varias fechas de suspensión. Adujo que la Academia no presentó la queja dentro del plazo estipulado.Distinta fue su decisión con Independiente, al cual se le dio por ganado el partido de fase de grupos contra Santos de Brasil porque incluyó indebidamente al uruguayo Carlos Sánchez, que estaba suspendido.Y dejó sin efecto la expulsión de Dedé del Cruzeiro de Brasil por lesionar al arquero de Boca, Esteban Andrada, en los cuartos de final.El tribunal está integrado por el paraguayo Eduardo Gross Brown, la venezolana Amarilis Belisario, el brasileño Antonio Carlos Meccia, el chileno Cristóbal Valdés y el argentino Diego Pirota, quien debe excusarse.No se descarta que, en caso de que el fallo le sea adverso,recurra al, por sus siglas en francés).El duelo, promocionado como una “del mundo”, se había convertido en la promoción ideal. Pero la violencia metió la cola y dejó en evidencia las muchas materias pendientes que tiene el fútbol sudamericano.