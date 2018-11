León 'le da las gracias' a Mauro Boselli

"Queremos aclarar que la renovación de su contrato (de Boselli), siempre estuvo dentro de los planes de la institución (...) En esta ocasión la negociación no resultó satisfactoria y entendemos que el comunicado hecho por nuestro capitán, deja poco margen de maniobra para seguir negociando", señala una parte del escrito.

"Dicha oferta era la revisión de contrato entre club y jugador desde su llegada al equipo. Tiempo en el que hicimos un gran esfuerzo económico para mantener a un delantero de su categoría en la institución, respaldándolo siempre como líder del grupo".

La novela que involucraba aly allegó a su fin pero no con el mejor de los arreglos. Por medio de un, la institución felina respondió al comunicado que por la tarde dio a conocer el "Matador". En éste lamentó que no exista ya posibilidades deuna posible renovación y además, lesi su deseo es cambiar de camiseta.En otra sección, elasegura que fuequien rechazó la oferta que le realizó la directiva, ésta condicionada, claro está, por temas financieros y deportivos.Hasta ahí todo parece normal, aunque preocupante, una simple respuesta alque anteriormente había publicado; la situación se tuerce al final cuando en un escueto párrafo,le agradece ay decide no retenerlo contra su voluntad.Así finalizó una novela que quizá merecía un mejor final, y no sólo por la tradición de un equipo como, sino por el trato a un jugador que en cinco años, quizá no merece cerrar así uno de los mejores capítulos de su trayectoria deportiva.