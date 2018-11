VIDEO: 'El dinero no lo es todo'. Tita aconseja a Mauro Boselli

"Se rumora la salida del equipo de Mauro Boselli teniendo aún seis meses de contrato. La directiva se pone en un plan de que sea el deseo del jugador pero yo quisiera hacer un comentario, hay cosas en la vida que el dinero no compra, y la oportunidad que tiene Mauro de convertirse en el máximo goleador histórico de la institución yo no la vendería, terminaría mi contrato con León y me convertiría en el máximo goleador del equipo León", señaló Tita en un video que publicó en su página de Facebook.