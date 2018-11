La Comisión Disciplinaria sanciona a Diego Maradona

¿En qué terminó la investigación de la FMF sobre Maradona y sus declaraciones post partido contra San Luis?



Sanción económica por infringir los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética de la @FMF. #Dorados #CentralFOX pic.twitter.com/UH0O64VhTM — David Espinosa (@David_EG) November 26, 2018

“Que me ganen en la cancha, no hay problema; pero que me gane el árbitro no me gusta para nada (...) Quiero seguir creyendo en las personas, pero no es posible jugar 12 contra 11 todo un partido y luego 12 contra 10”, señaló.

"La Comisión Disciplinaria informa que, derivado del procedimiento de investigación, que a petición de la Comisión de Árbitros esta Comisión inició, en contra del Director Técnico, Sr. Diego Armando Maradona, por las declaraciones pronunciadas al término del encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2018 Ascenso MX, esta Comisión Disciplinaria resolvió que se impone, al Sr. Diego Armando Maradona, Director Técnico del Club Dorados de Sinaloa, del ASCENSO MX, una sanción económica por infringir los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética de la FMF", fue el comunicado publicado en la página de la Femexfut y la Liga MX.

Solo "sanción económica" para Diego Maradona, DT de Dorados, por sus declaraciones contra el arbitraje en la Jornada 15. — Héctor (@hgvillalba) November 26, 2018

no salió bien librado, y aunque podrá disfrutar sin problemas de la final en el, no se salvará de laeconómica que le impuso laluego de lasen las que atacó almexicano.Al término del partido entrey Atlético San Luis, el cual finalizó empatado 1-1, el "Pelusa" dio a entender que elde aquel encuentro estaba en contra de sus dirigidos (un jugador de los culichis se fue expulsado al 72') y por ello no habían obtenido un mejor resultado.En estas declaraciones se notó una crítica evidente al trabajo del cuerpo, algo que ya había sucedido en otras ocasiones y que en esta ocasión, no pasó desapercibido para los integrantes de laLos cuatro artículos del reglamento que se mencionan, hacen alusión a que teóricamente, no se deberían realizar declaraciones que tiendan a desacreditar, desprestigiar o ir en detrimento de un tercero, así como que se deberían evitar los juicios que pongan en duda el desempeño de, en este caso, el cuerpoPor ahora no se ha dado a conocer el monto de laeconómica que tendrá que pagar