Perú sería rival de México en marzo

En Perú desean enfrentarse con la Selección Mexicana y a su supuesta renovación generacional. Incluso, dan por hecho que Gerardo Martino será el próximo seleccionador nacional.

Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ,dejó abierta la posibilidad de encarar al representativo inca antes de la Copa Oro 2019.

"Por el momento aún no hay nada firme, pero no descarto nada”, dijo Cantú al rotativo peruano El Bocón.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, el choque amistoso del Tricolor y Perú sería el próximo 22 de marzo.

"Todavía no hay nada firme, pero si se diera el caso de cerrar un acuerdo con Perú, el partido se jugaría en marzo en Estados Unidos", reiteró el directivo de la FMF.

Respecto a los dirigidos por Ricardo Gareca, Cantú manifestó que "es un buen equipo. Me encanta su juego. Me parece que han crecido muchísimo y me gusta el espíritu que proyectan".