Ya se sabe la razón del ataque al camión de Boca Juniors

Acá está, Caverna Godoy, líder de la barra. Allanamiento, secuestro de las 300 entradas para hoy y 7 millones de pesos. La vendetta no se hizo esperar. ¿Qué esperaban? ¿Qué lo vieran por tele? pic.twitter.com/c86Ctnv9Iy

"Te dije que le íbamos a cagar el partido ¿Te lo dije o no te lo dije? me cagaron 7 millones de pesos a mí estos hijos de pu... y 500 entradas. El partido no se juega, monstruo, ¿te quedó claro? Ahora cuando salga porque tengo la (detención) preventiva que se arreglen conmigo", se puede escuchar en un lapso de la conversación filtrada.