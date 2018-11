Acusan exclusión de diputados priistas en comunicados oficiales del Congreso de Hidalgo

El grupo legislativo del PRI en el Congreso de Hidalgo expresó su rechazo y extrañamiento a la política de comunicación social asumida por el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, y del titular de dicha área, Alfredo Dávalos Moreno.



Lo anterior, a través de un comunicado de prensa, en el que señalan que “dicha política, ejecutada a partir del inicio de las actividades tales como instalación de comisiones legislativas y comparecencias de las y los integrantes del gabinete del gobernador Omar Fayad Meneses, ha sido por demás parcial, excluyente y lejana a los principios institucionales que debe regir la información emanada desde el Congreso”, dijo.



Con criterios sesgados, se añade en el comunicado, la información publicada a través de los canales institucionales de comunicación social del Congreso deviene en una “impropia editorialización de contenidos” que transgrede la pluralidad institucional que debe observar.



De manera sistemática, el área de comunicación ha incurrido en diversas irregularidades editoriales:

Fecha: 30-10-18. Boletín 18, Se aprueba integración de las primeras comisiones de estudio y dictamen. Dentro del boletín oficial se omitieron las intervenciones de diputadas y diputados del PRI y PAN.



Fecha: 30-10-18. Boletín 19, “Congresistas y alcaldes se reúnen para analizar Presupuesto 2019”. El boletín oficial omite decir que no fue reunión con todos los representantes partidistas ni todos los legisladores y alcaldes, y que no fue un análisis del presupuesto sino un coloquio sobre la integración correcta del mismo.



Fecha: 8-11-18. Boletín 35, “Exponen en comparecencia subejercicio del Ejecutivo estatal por más de 3 mil 500 millones de pesos”. El boletín oficial omite decir en su cabeza y balazos (llamados de trascendencia) que la “exposición” fue exclusivamente de diputados de Morena y no una confirmación del secretario en turno.



Fecha: 15-11-18. Boletín 47, “Los programas sociales se usan con sesgo electoral, recriminan diputados al titular de Sedeso”. El boletín oficial editorializa la información oficial omitiendo las expresiones de todos los grupos legislativos, sesgando únicamente a los de Morena, en la cabeza y el cuerpo del texto.



Fecha: 20-11-18. La transmisión en todos los canales del Congreso se interrumpió por más de 30 minutos, omitiendo transmitir en vivo las intervenciones de la diputada María Luisa Pérez Perusquía y parte del diputado Julio Valera. La interrupción total de la transmisión en los tres canales es absolutamente inusual con la infraestructura con que cuenta el Congreso.



Fecha: 20-11-15. Boletín 50: “Maestros despedidos y desplazados, estafa maestra, Revoes (sic) cuotas, uniformes y útiles escolares: temas discutidos en comparecencia de secretario de SEPH”. El boletín oficial sesga nuevamente a las apreciaciones del grupo legislativo de Morena y omite por completo las participaciones de quienes integran el grupo legislativo del PRI, aun cuando las hubo en todas las rondas de preguntas de dicha comparecencia.



Fecha: 20-11-18. Boletín 51: “Instalan a petición de diputados de Morena mesa de diálogo para solucionar ceses y desplazamientos de profesores a partir de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto”. El boletín oficial omite mencionar la participación del diputado Julio Valera, presente en la reunión e integrante de la Comisión de Educación, así como otras inconsistencias detectadas.