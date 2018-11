Hace unos momentos chocaron un automóvil particular y un taxi en el cruce del bulevar Río de las Avenidas y viaducto Rojo Gómez, en Pachuca.



La colisión no provocó lesionados, únicamente daños materiales, por lo que no fue necesaria la presencia de cuerpos de auxilio y rescate al no haber personas heridas.





El taxi del sitio Metropolitano y el Chevrolet Chevy sufrieron daños en el costado derecho y parte frontal, respectivamente. Agentes de Tránsito y Vialidad llegaron al sitio para tomar conocimiento.



Los peritos mencionaron que la causa del accidente fue que uno de los conductores se pasó la luz roja del semáforo.