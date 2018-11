Great Wolf no implica competencia para balnearios hidalguenses: Fayad

El parque de diversiones que instalará la empresa Great Wolf Lounge en Tepeji del Río no representará competencia para los balnearios hidalguenses; además, será el primero de su especie en México y Latinoamérica, y permitirá abrir la puerta para que más parques temáticos lleguen a Hidalgo, comentó el gobernador Omar Fayad Meneses.



Durante su gira de trabajo por Tula, Fayad Meneses mencionó que la inversión que llegará a la zona Tula-Tepeji se disputó entre 370 países, cuyos finalistas fueron México y Reino Unido y se eligió la República Mexicana, a Hidalgo y Tepeji para su instalación.

“Ya verán lo importante que se significa tener un parque de diversiones techado, alguna vez me enteré de que existían porque en Dubai anunciaron que los parques de diversiones serían techados por el clima y esta empresa (Great Wolf Louge) ha desarrollado todo un concepto, no importa el clima, el tipo de agua, seguro será un éxito”, dijo.



Asimismo, refirió que la entidad es la número uno en México en cuanto a balnearios se refiere, pues cuenta con más de cien, pero esta nueva inversión no compite con ninguno porque no es espacio que se abra a menos que te quedes a pernoctar en el hotel que incluye el parque.



También aclaró que el gobierno del estado no invierte ni un peso en la construcción ni en los terrenos, sino que todo es con capital privado, lo que representa una nueva oportunidad para la zona porque “si llega un parque de diversiones pueden llegar dos y si llegan dos, pueden llegar muchos más”.

ES PARA UN SECTOR TURÍSTICO DISTINTO

Luego que la semana pasada una agrupación de propietarios de balnearios de Ixmiquilpan externaron su rechazo a la inversión extranjera de 2 mil 800 millones de pesos que llegará en 2019 a Tepeji, el alcalde de la demarcación, Moisés Ramírez Tapia, dijo que no representa una competencia desleal.

"Es un concepto diferente, va hacía un sector diferente, este es un concepto internacional que ya trae un tipo de mercado donde vendrán turistas de otros lados del mundo y en nada afecta a los balnearios de Ixmiquilpan que ya tienen su sector. Ellos también deberán modernizar sus balnearios y son a campo abierto con agua termal que nada que ver con este concepto”, dijo el alcalde.



Recalcó que el turismo que se espera es de un poder adquisitivo distinto, ya que los costos son otros y además será un parque temático, no solo un balneario.



En cuanto a los terrenos, enfatizó que la empresa se arregló directamente con los particulares y los gobiernos municipal y estatal solo apoyaron en facilitar los permisos.

ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA LA REGIÓN: ALCALDE DE TULA

Al respecto, el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez recalcó que la llegada del parque temático beneficia no solo a Tepeji sino a toda la región porque atraerá turistas de distintas partes del país y del mundo.



Mencionó que en el caso de Tula los dueños de balnearios no se han acercado a él para mostrar molestia alguna, pero comentó que un concepto no tiene que ver con el otro.