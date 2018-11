Fui víctima de acoso del profesor “Spider-Moi” de la UNAM

“Me siento bien de llegar caracterizado como Spiderman, es agradable y divertido y fomenta la conanza con los alumnos”, platicó a EL UNIVERSAL en ese entonces.



Las cosas fueron escalando. “Me empezó a incomodar porque nunca había tenido ese tipo de relación con un profesor. Todo se tornó más extraño cuando un día me mandó un video de ejercicios de yoga; me retó a hacer esos ejercicios, grabarme y enviarle el video a él. Me ofreció dos puntos extra sobre mi examen. Me saqué de onda y pensé que era un chiste. No hice los ejercicios obviamente", dijo.



"Me sacó de onda, ¿por qué le tendría que mandar a un profesor un video de mí haciendo ejercicio?”.



"Estaba muy preocupada y sentía que tenía que controlar su temperamento. Era demasiado voluble y si yo le contestaba mal un día, era malo con todo el grupo; si le contestaba bien, era bueno. Yo me sentía responsable y la culpable de cómo iba a reaccionar. Fue muy insistente en el hecho de que fuéramos al cine, me invitó. Yo ya estaba nerviosa, pensaba 'demonios' y me dio miedo decirle que no. Siguió insistiendo”.



“Fuera de clases me pedía que nos viéramos. Yo le decía que no podía o que tenía cosas que hacer. Fue tan insistente que decidí ir pero no quise hacerlo sola, así que le pedí a un amigo que me acompañara. Cuando nos vimos, Moisés fue muy hosco con mi compañero y le hizo saber que sólo quería verme a mí. Me regaló chocolates. Era extracurricular todo pero no podía decirle que no. Me dio miedo haberme portado demasiado hosca con él y que fuera a tener represalias”.



“Para ese entonces, ya tenía miedo por mi persona. Yo no era mala estudiante: aprobé su clase con 10 cerrado pero al nal tuve miedo de cómo me iba a calicar. Hasta me llegó a decir que le iba a vender un cómic a Panini (la empresa) contando toda mi historia personal. Decía que ya lo había escrito y hasta tenía unos bocetos, que nada más le faltaba que lo aprobaran. Le pedí que no lo hiciera. Estaba harta de él”.



“Nunca fui grosera con él, ni siquiera cuando le pedí que se detuviera. Pasé todo el semestre ngiendo amistad con él para controlarlo y que el nal de curso fuera pasable. Cuando insistió que fuera su ayudante, me siguió enviando mensajes todas las vacaciones, incluso canciones que había escrito él mismo. Insistía forzosamente”, dijo.



“Tuvimos una respuesta muy satisfactoria por parte de la facultad, mi directora y todos analizaron el caso correctamente con las pruebas que dimos. Decidieron quitarle el contrato y ahorita está despedido de la facultad y toda la UNAM”.

