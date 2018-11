Nacen primeros bebés modificados genéticamente y con resistencia al Sida

"Justo después de inyectar el esperma del marido en el óvulo, un embriólogo inyectó una proteína Crispr-Cas9 encargada de modificar un gen para proteger a las niñas de una futura infección de VIH” se explica en el publicación.

Cómo pasó

"El investigador, formado en Stanford en Estados Unidos y que dirige un laboratorio especializado en el genoma en Shenzhen, explicó haber empleado la técnica Crispr-Cas9, llamada "tijeras genéticas", que permite quitar y reemplazar las partes no deseadas del genoma, como se corrige una falta en un ordenador”, detalla el portal.

Sin temor al SIDA

Ya nacieron losdos, en Chin. Lula y Nana nacieron por fecundación in vitro de un embrión modificado antes de ser implantado en el útero de su madre.Este lunes se hizo el anuncio histórico tanto para el mundo de la ciencia como para el de la genética.De acuerdo con el portal news cultura colectiva, "un investigador del país oriental afirmó haber procedido a una fecundación in vitro con genes modificados que dio nacimiento a gemelas resistentes al virus del sida, un anuncio que suscitó críticas éticas por un acto considerado "peligroso e irresponsable".Tijeras genéticas se denomina al procedimiento con el que se procedió a generar el primer procedimiento científico-genético.Con este nuevo procedimiento, el desarrollo de la mejora genética ya no tiene vuelta atrás pues estos bebés tiene unaque los niños convencionales no.Qué dicen los críticos del suceso?Este autoproclamado suceso médico no fue aún verificado de manera independiente y los resultados del equipo chino tampoco fueron publicados en una revista científica."Anunciar esos resultados en un video en YouTube es una práctica científica muy problemática", lamentó Nicholas Evans, profesor de filosofía de la universidad de Massachusetts Lowell, en Estados Unidos, que trabaja sobre temas de bioética.Esto aleja los procesos de control sobre los que reposan numerosos avances científicos, tales como la evaluación por los pares.Que se compruebe o no lo anunciado, el tema plantea "graves preocupaciones éticas", señala Sara Chan, de la universidad de Edimburgo, citada por el Science Media Centre.Hacer tales afirmaciones, al parecer para buscar deliberadamente un máximo de controversias (...) es irresponsable.e Jiankui, profesor de la universidad de Shenzhen, en el sur de China, difundió en YouTube un video anunciando el nacimiento, hace unas semanas, de dos gemelas cuyo ADN fue modificado para que sean resistentes al virus del sida. El padre de las bebés es seropositivo.