PRESUPUESTO 2019

Diego, en respaldo a Monterrey



“La elección debe tener certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y el máximo de transparencia”, dijo Juan Carlos Romero, el pastor de los diputados federales.

El Poder Ejecutivo entregó al Legislativo la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, que nada más ellos conocen. Invitaron a la prensa para decir que hasta hoy lunes subirán el documento a sus portales.Cada año, los titulares de Finanzas y de Gobierno entregan al Presidente (a) del Congreso la iniciativa y de inmediato está en los portales del Congreso y del Ejecutivo, ahora pues no.Mal parados quedan la presidenta del Congreso,; el secretario,; el de Comunicación Social,; y la titular de Comunicación del Ejecutivo,dijo anoche que la iniciativa se turna el jueves y que es el miércoles cuando por ley debe difundirse, pero que de favor la van a compartir desde hoy. Gracias.El presupuesto de egresos inicial para 2019 está pronosticado en los 83 mil 416 millones de pesos, que es un 2.7% de incremento neto sobre los 81 mil 236 millones asignados para 2019, pero un decremento en términos reales, pues la inflación anual rondará en el 5%.No sabemos dónde está el pequeño agujero que no permitió presentar un presupuesto al menos ajustado a la inflación anual, o si es sólo la costumbre de subestimar el monto de ingresos que saben que durante el año recibirán, y así poder ejercer el gasto a sus anchas.Se confirmó la promesa de incrementar en 55% el gasto de inversión en Seguridad, y en total un 23% más para las secretarías de Seguridad y de Gobierno, y la Procuraduría. No se puede criticar un incremento en este rubro, pero al final lo que se evaluarán son resultados.Le digo esto porque en el Gobierno detambién hubo incrementos. En 2012 a la Secretaría de Seguridad se le asignaron 1 mil 244 millones y a la Procuraduría de Justicia 1 mil 493 millones, y en 2018 para la SSP fueron 2 mil 666 millones y a la PGJE 2 mil 345 millones, es decir, 114% más a la dependencia de Álvar y 57% más para la de Zamarripa.La mayor inversión en las áreas de Seguridad y Justicia no contuvo la escalada violenta. El total de denuncias por homicidios dolosos en 2012 en Guanajuato fueron 771 y de enero a octubre 2018 ya el registro en número de víctimas (no de carpetas) suman 2,742, según la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Fracasó la inversión y las ideas. Un programa “Escudo” cuestionado, la prevención del delito ausente, las policías municipales debilitadas y en su lugar un Mando Único sin resultados, y para cerrar un millonario cuartel para 3,200 policías militares que no llegan. Ahoraya presentó el “golpe de timón” con los mismos capitanes. Vamos a verlo…Para presumir la organización “Alto al Secuestro” destacó que en Guanajuato hubo una disminución de 47.3% en los secuestros durante la pasada administración, con 100 delitos.Como fue el compromiso con organismos empresariales, el Gobernador ya firmó un Decreto Gubernativo para reestructurar el Consejo Consultivo Sobre la Aplicación del Impuesto de Nómina y Cedulares para que las voces de la sociedad (que son mayoría en el mismo, seis votos a cinco) se les tome en cuenta en la decisión de cómo se invertirán esos ingresos.Desde 2006 que nació ese impuesto del 2% para eso se formó ese Consejo, pero en los hechos su función fue de mera ventanilla de informes para decirles en qué se lo gastaron, muchas de las veces alejado al propósito original de infraestructura para el desarrollo.capitán del Consejo Coordinador Empresarial de León, destacó: “Después de 12 años y de más de 17 mil millones de aportaciones el Gobernador ratifica y rectifica el compromiso con la eficiencia y transparencia del Impuesto Sobre Nómina”., de Coparmex, también celebró que ahora sí puedan definir proyectos.El gobernadoracompañó el domingo al jefe nacional del PAN,, a respaldar al panismo de Monterrey cuya elección se repetirá el 23 de diciembre.Ahí estuvieron liderazgos nacionales del PAN en apoyo a su candidato