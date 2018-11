"Una clásica mujer del barrio de Chamberí. No percibí ninguna señal de que estuviera en problemas. Ni cartas, ni notificaciones. Ha sido una sorpresa cuando se ha presentado esta mañana la policía", cuenta el conserje.

Una guillotina

"Es una guillotina sobre la cabeza del quien tiene la deuda, y se ejecuta el desahucio sin tener en cuenta la situación de esa persona, como podía ser el caso de esta mujer que ha acabado con su vida", añade Jacinto.

Una que iba a ser desahuciada este lunes en ha muerto tras. Alicia V. M., se precipitó al vacío desde el quinto cuando la comisión judicial y la Policía Municipal tocaba a la puerta de su estudio, en el barrio de Chamberí, del que iban a por impagos en el Divorciada y con un hijo, Alicia llevaba seis años viviendo sola en este edificio de apartamentos de la calle Ramiro II. Sobre las once de la mañana, cayó encima del techo de una furgoneta aparcada y de ahí a la acera, frente a una peluquería. Un pintor que trabajaba en el barrio la encontró tendida en la calle y en un primer momento pensó que se había desmayado.El pintor avisó al portero del edificio, Juan, quien a su vez alertó a los policías. Al estar dentro del edificio no habían escuchado el golpe de la caída. Al tratar de reanimarla en la acera descubrieron que era la misma mujer que no les abría la puerta. Los sanitarios de Samur Protección Civil trataron de salvarle la vida, sin éxito.Alicia vivía en la discreción que ofrece un edificio de apartamentos y estudios de pocos metros en el centro de Madrid, donde hay mucha rotación de vecinos. La mayoría son inquilinos que pagan la renta a su casero. El de Alicia, cuya tarifa era 500 euros al mes, era Apartamentos Galileo, una empresa que tiene numerosos estudios céntricos, según su página web. Una mujer que atiende al teléfono de esta empresa dijo no tener información sobre lo ocurrido.Los vecinos no sabían que Alicia estaba inmersa en un proceso de desahucio. La describen como una mujer elegante, educada, que todas las tardes salía a tomar café con las amigas.La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a través de un comunicado, ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Madrid sobre si hubo seguimiento en el proceso de desahucio de la víctima. La Policía Municipal acompaña, según la PAH, a 16 comisiones judiciales diariamente. Una portavoz del Consistorio dijo no poder facilitar información sobre un Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, explica que el desahucio en alquiler, ya sea por impago o por extinción del contrato, es mucho más rápido que una ejecución hipotecaria.Los desahucios de viviendas por impago de las rentas del alquiler crecieron un 6,1% en el segundo trimestre de 2018. El cambio en el mercado inmobiliario, con un encarecimiento muy pronunciado en los precios de los alquileres, ha disparado los casos de desahucios por dejar de pagar el alquiler. Algo más de seis de cada diez lanzamientos (61,2%) llevados a cabo en el segundo trimestre en España, un total de 10.491, se produjeron por el impago del alquiler mensual de la vivienda.