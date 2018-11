Adalid Maganda comienza huelga de hambre

"Hasta que no me escuchen y se hagan valer mis derechos. Y responsabilizó a la FMF por lo que pudiera sucederme", dijo.

El ex árbitro Adalid Maganda se encuentra en una de las puertas de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, para comenzar con la huelga de hambre que anunció realizaría si no llegaba a un acuerdo con la comisión de arbitraje.Maganda se instaló junto con algunos seguidores en una de las entradas principales de la Femexfut, y mencionó que no se moverá de ahí.En Conciliación y Arbitraje, Maganda recibió la oferta de Ser reinstalado pero como árbitro de Segunda División, cuando él quería estar en la Liga MX.El acapulqueño fue despedido por la comisión de árbitros que encabeza Arturo Brizio, supuestamente por su bajo nivel, pero él argumentó que todo fue un acto racista de parte de Brizio y sus colaboradores.