Completamente descartado



Súper Deportivo está en condiciones de confirmar que la intención de la directiva, ya conocida por el argentino de 33 años, es ponerlo en el mercado de pases de diciembre-enero, ya sea en México o en cualquier club del exterior.

hasta se piensa en separarlo del equipo,

Se queda a seis goles del récord de Adalberto López

GOOOOOOOOOOOOL DE LA FIERA



Golaaaaaazoooooo de Boselli



Se empató el partido.



32’ Pachuca 1- León 1#LigaMX #LIGABancomerMX pic.twitter.com/qVoQCMaxwI — Cantina deporte (@cantinadeportee) November 25, 2018

Te puede interesar

. Eso piensa el León sobre Mauro Boselli, a quien ya quiere transferir en este mercado de pases.Horas agitadas se vivieron en la Fiera en las últimas horas: primero fue un comunicado de Mauro Boselli más tarde, el representante José Iribarren también dio su versión . ¿La gran pregunta es sí el ídolo vestirá la camiseta esmeralda el próximo semestre?Incluso,por lo que no habría que descartar que cuando regrese el plantel -el seis de diciembre- no entrene a la par de sus habituales compañeros.La intención de la directiva es quIncluso, no se descarta que sea dentro del propio mercado mexicano.El capitán, a través de un comunicado, había expresado su voluntad de cumplir los seis meses que le quedaban de contrato, pero el club le contestó que “le deseamos todo el éxito y lo apoyaremos en todo momento para que continúe su brillante carrera en otra institución”. El mensaje, enviado en un comunicado en redes sociales, fue reafirmado por Jesús Martínez en una entrevista con ESPN.Con el gol que le marcó el sábado a Pachuca,, a sólo seis de Adalberto “Dumbo” López, el máximo romperredes en la historia del Club.La intención del “Matador”, según reveló el lunes,La situación, actual, sin embargo, lo dejará sólo cerca del récord y en el segundo lugar histórico.