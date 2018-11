El Cruz Azul presiona para entrenar el viernes en el Azteca

2018-11-27 11:54:45 | EL UNIVERSAL

Foto Cadena Noticias



Pedro Caixinha solicitó entrenar el viernes en el Estadio Azteca, para reconocer el nuevo césped, ese que llevaron ayer al inmueble; sin embargo, todavía no se conoce si será posible la práctica antes del partido de vuelta de los cuartos de final ante el Querétaro, lo que no agradaría ni tantito al portugués.

El Cruz Azul mantendrá la presión para que la cancha esté lista el viernes, no el sábado, ya que para el director técnico es fundamental pisar el pasto un día antes del compromiso agendado.

Al momento, los organizadores del Coloso de Santa Úrsula hacen todo lo posible para que luzca como si nada hubiera pasado. ¿Podrán?