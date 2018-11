Atlas, el que tiene 'ventaja'

¿Boselli y Gignac juntos?

Monterrey también lo quiere

América 'sueña' con Boselli

De León, ¿a Diablo?

¿Volverá a tener los servicios de Elías Hernández?

y comienzan las especulaciones sobre qué equipos podrían contratarlo.Desde octubre de este año, se informó quede Boselli, quien marcó 130 goles con León. Atlas busca una renovación en su plantel, tras no calificar a la liguilla y quedarEn el torneo Apertura 201Otro equipo queEl pasado 21 de noviembre, el delantero argentino felicitó a Gignac por su renovación con el cuadro de Nuevo León, por lo que aficionados del equipo de 'Tuca' Ferretti comenzaron a mandarle mensajes, pidiendo que llegara al cuadro regiomontano.No sólo Tigresdebido a que Avilés Hurtado podría marcharse del equipo dirigido por Diego Alonso. Incluso, interesa el delantero, ante la posible no llegada de Alan Pulido, quien fue rumorado para que llegara al cuatro veces campeón de la Liga Mx.De acuerdo con 'El Francotirador' de Récord, Miguel Herrera quiere a Mauro Boselli, quien dentro de sus 130 goles,Ahora, así como dice la frase: Si no puedes con el enemigo, únetele.Otro equipo que está interesado por Boselli, pero sólo se ha escuchado interés, más no una oferta formal.Aunque sea poco probable, ante las especulaciones,y podría reunirse con Elías Hernández, de quien disfrutó centros para marcar goles con León. ¿Se dará el reencuentro?

¿Habrá reunión Boselli-Elías en Cruz Azul?

Estudiantes de la Plata, ¿tercera parte?

De 2008 a 2010, Boselli estuvo con Estudiantes de la Plata, con el que volvió de 2011 a 2012, antes de irse a Europa, por lo que, con el quey subcampeón del Mundial de Clubes en el mismo año. Aparte, en días anteriores, s us ex compañeros de equipo resaltaron la calidad de Boselli, por lo que sería bienvenido. ¿Qué equipo logrará tener los servicios de Mauro Boselli?