2018-11-27 08:45:22 | CÉSAR LUIS MERLO | @clmerlo

Luego de los comunicados de Boselli y del León, José Iribarren, representante del Matador, hizo referencia a la situación del ídolo del club

Mauro Boselli y William Yarbrough en un juego de la Liga MX. Foto: MexSport



Dos títulos de Liga. Tres veces campeón de goleo. Máximo goleador de la temporada 2017/2018. Mejor promedio de gol desde

hace cinco años. 130 goles y a seis de igualar al "Dumbo" López. Más de 200 en su carrera. Máximo goleador del León en la Copa MX… ¿Con todos estos argumentos, se puede entender que un club decida desprenderse de un artillero de la calidad de Mauro Boselli? Nadie lo haría. En una entrevista exclusiva con Súper Deportivo, José Iribarren, su representante, rompió el silencio para contar parte importante de la historia.

- ¿Con qué sensación te fuiste de la reunión con el presidente Jesús Martínez Murguía?

- Me quedó claro que León no quiere renovarle el contrato a Mauro. Él estaba decidido a rebajar su sueldo sin problemas. No me hicieron una oferta, sino que me hicieron saber que en los próximos años la prioridad del club es terminar el nuevo estadio

donde van a poner todas sus fuerzas. En base a eso, el dinero que pueden pagarle es bastante inferior a la mitad de lo que

gana hoy, ¿eso es serio?

¿Cómo reaccionó Mauro cuando le contaste el resultado de la reunión?

Mal, triste, esperaba ser considerado de otra forma. La realidad es que hace tres meses que no hablábamos con la institución y

mucha gente opinó. Él ya dijo su verdad en el comunicado. El tiempo dirá cómo siguen las cosas. La realidad es que me tomé un avión, estuve tres días enteros en León y sólo lo que recibí es una reunión de una hora. Si la voluntad era arreglar la

situación, por su trayectoria y por el amor que le tiene al club, se merecía un poco más de tiempo.

Con el final del comunicado del club, que dice que "lo apoyaremos a Mauro en todo momento para que continúe su

brillante carrera en otra institución", ¿ustedes sienten que no quieren que se quede?

Yo no estoy para interpretar un comunicado. La realidad es que al jugador le quedan seis meses más de contrato.

¿Hay ofertas por él?

Durante cinco años, tuve un montón. Y siempre se priorizó que se quede en León.

Mauro festejó el gol ante Pachuca simulando ser un anciano. ¿Es porque él siente que hay directivos que lo consideran así?

El que se quiera poner el saco, que se lo ponga.