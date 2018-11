Del América ya ni me acuerdo: Sambueza

“El cariño que me muestra la gente en el día a día en el Toluca, en lo personal, es muy importante. Es una satisfacción muy grande, porque desde que llegué estuve un poco resentido, ya que venía del América y sabemos que no quieren mucho a ese equipo”, admitió el argentino naturalizado mexicano.

El América es un recuerdo enterrado para Rubens Sambueza. La fama de jugador altanero que su pasado azulcrema avivó, ya es una cualidad que utiliza con madurez. Para ser un líder.

Para el medio ofensivo es un doble privilegio portar el gafete de capitán de los Diablos Rojos y ser de los más queridos del equipo, situación que no imaginaba por el antiamericanismo que se profesa en el Infierno mexiquense, que por caprichos del destino recibirá el próximo jueves a los de Coapa, por la ida de cuartos de final. Pero, ¿cómo pasó del odio al amor con la fanaticada escarlata?

“Se debe al esfuerzo y al sacrificio por esta playera, con mi juego me he ganado el cariño de la gente, es algo que me deja tranquilo, porque reconocen lo que uno hace. “No es que extrañe [al América]. Creo que la camiseta que te pongas la debes respetar, porque te da la posibilidad de jugar y es lo que hago, a la que tenga puesta le daré mi máximo, ahora estoy muy contento aquí en Toluca”, dijo.

Sambueza no llegó como un diablo más. Se consolidó rápido y se echó el espíritu escarlata en hombros, gracias a su descarada manera de ser sobre el terreno de juego. No ser un “pecho frío”.

“No lo soy, siempre digo que no me gusta jugar sólo por jugar, o sin pensar en lo que hago. Juego porque me apasiona y siempre quiero ganar. Ese carácter que he tenido me ha servido mucho para que mis compañeros crean”, apuntó.