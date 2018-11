“El equipo mexicano y el que es más famoso: el América”, respondió, siendo ovacionado por el público.

El ex jugador brasileñodonde reveló que el equipo de México con el que le hubiera gustado jugar sería el América.Cuestionado sobreel ex elemento de equipos como Milan y Real Madrid no dudó en contestar.Otro jugador que ha declarado que le gustaría jugar con las Águilas del América ha sido el chileno Arturo Vidal, actual elemento de Barcelona.En entrevista con Mediotiempo,pero no sucedió.Kaká reveló que cuando terminó contrato con Orlando,pero tuvo que pensar si continuaba como jugador o se retiraba. Relató que pidió al equipo que esperara por la decisión.Sobre qué equipo le hizo la oferta,y prefirió dejarlo a la imaginación de la afición mexicana.Kaká jugó con Sao Paulo, Milan, Real Madrid y Orlando City. Ganó la Champions League en 2007 yCon la Selección de Brasil consiguió ganar el Mundial en 2002 y la Copa Confederaciones en 2005 y 2009.