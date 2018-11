“El América también tiene presión. Yo sé que tus colores en el fondo son americanistas, Faitelson. No lo niegues, te salen por las orejas, por los ojos, por la nariz, ¡por todos lados!”, declaró 'Joserra'

'A ellos se les nota más los 21 años', bromea Tomás Boy



“A ellos se les nota más”, dijo Boy, ocasionando la risa de Hugo Sánchez.

¿Qué le hicieron a Joserra?, preguntó López Dóriga



“No. No soy yo. Es el. ¿Qué le hicieron a Joserra?”, escribió, añadiendo un video, donde aparece Fernández con el cabello color castaño.

No. No soy yo. Es el. ¿Qué le hicieron a Joserra? pic.twitter.com/O1TK3SrPgV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 27, 2018

En la emisión de anoche dela mesa discutía sobre lapor ganar el título, porque de no conseguir la Liga, el equipo cumplirá 21 años sin ganarlo.José Ramón Fernández, así como Tomás Boy, Roberto Gómez Junco, Hugo Sánchez y Jorge Pietrasanta resaltaron que, pero David Faitelson aseguró que sí, pero pidió no demeritar a las Águilas del América.Faitelson resaltó que el equipo dirigido porsolamente perdió dos partidos, fue lacon 33 goles y lleva 11 partidos sin perder, señalando que también tienen presión para ganar la Liga.Tomás Boy resaltó que Cruz Azul ha hecho una gran temporada, y en la mesa señalaron que la tiene que cerrar ganando la Liga.Hugo Sánchez también señaló que hace 21 años, los conductores vieron a Cruz Azul ganar la Liga y no sólo a jugadores como Carlos Hermosillo y Joahan Rodríguez, sino a ellos también.El periodistay se sorprendió con el