Muere Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja

Stephen Hillenburg, creador de la serie animada de televisión "Bob Esponja", murió a los 57 años, informó el martes la cadena de televisión Nickelodeon.

"Nos apena enormemente la noticia de la muerte de Steve Hillenburg tras su batalla con ELA (esclerosis lateral amiotrófica)", dijo Nickelodeon en un comunicado.

"Fue un amigo muy querido y por largo tiempo un socio creativo de todos en Nickelodeon, y nuestros corazones están con su familia".

We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work.