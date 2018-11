Hidalgo se lleva 48 medallas en Nacional de judo

El evento tuvo como escenario el Polideportivo del Centro Estatal de Alto Rendimiento y recibió a un aproximado de 500 competidores de 20 delegaciones.



Arturo Flores Pérez, presidente de la Asociación de Judocas en el Estado, dio a conocer el informe oficial, donde se consiguieron 18 insignias de oro, diez platas y 20 bronces, luego de dos días de intensa actividad en el tatami.

En la categoría pre-infantil los resultados fueron los siguientes: cuatro oros a través de Victoria Ortiz, 27 kilogramos; Frida Ortiz, 33 kilos; Ana Camila Martínez, 30 kilos; Keli Olvera, 24 kilos; así como tres bronces de Santiago López, 25 kilos; Irvin Jiménez, 28 kilos y Romina Alcántara, 33 kilos.



En la Sub 13 (infantil A) se logró oro de Héctor Islas, 38 kilos y Cinthya Rubio, 28 kilos; plata de Kali Olvera, 34 kilos; mientras que los bronces fueron de Diego Alberto Murillo, 31 kilos; Adrián García, 52 kilos; Claudia Martínez, 34 kilogramos y Mariana Flores, 38 kilos.



En cuanto a la Sub 15 (infantil B) Emiliano Rubio subió a lo más alto del podio en los 53 kilos; al igual que Mauricio Ordoñez en los 48 kilos; Karol Olvera, 40 kilos y Marcela García, 64 kilos; las platas fueron cortesía de Alexis Espinoza, 53 kilos y Julieta Santana, 40 kilos; por su parte, Fernando Munguía, 40 kilos; Jorge López, 44 kilos; Salvador Cruz, 58 kilos y Ana Vite, 48 kilos, contribuyeron con los metales de bronce.



Quienes también pusieron en alto el nombre de nuestro estado fueron Jorge Flores, 73 kilos; María Fernanda Espinoza, 52 kilos; Paulina Garnica, 57 kilos e Isabel Ordoñez, más de 70 kilos, con la conquista de la presea dorada; las platas fueron para Carlos Palacios, 81 kilos y Fernando Martínez, 90 kilogramos; en tanto, los bronces fueron para Edgar Mendoza, 66 kilos; Gamaliel Quezada, 66 kilos y Erasmo Hernández, más de 90 kilos, todos ellos representantes en la Sub 18 (cadetes).



En la Sub 21 (junior) el oro fue para Jordan Tapia, 60 kilos; plata para Luis González, 55 kilos y María de los Ángeles Velázquez, 78 kilos; los bronces fueron producto de Rodrigo Pineda, 73 kilos; José Olvera, 90 kilos e Hilde Hernández, más de 100 kilos.



Finalmente, en primera fuerza, Jorge Flores, 73 kilos; Luz María Olvera, 52 kilos y Carlos Castillo, más de 100 kilos, se adjudicaron la medalla de oro; las platas fueron de Luis Ortega, 81 kilos; Erasmo Hernández, más de cien kilos y Paulina Garnica, 52 kilos; para concluir el podio, los bronces fueron de Eduardo Hernández, 66 kilos, Víctor Anaya, 73 kilos y Karla Tapia, 57 kilos.