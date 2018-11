Estoy avergonzado con la gente: Manny García

Los Tuzos del Pachuca quedaron fuera de la liguilla del Torneo Apertura 2018, algo que no dejó nada contento a Emmanuel Manny García, defensa lateral del equipo hidalguense. Con el futuro en sus manos, no lograron derrotar a León y verán la fase final desde casa.



“Estamos tristes por no cumplir el objetivo principal que era clasificar a la liguilla. El futbol es así, ahora hay que darle vuelta a la página”.



“En lo personal estoy avergonzado con toda esa gente que nos apoya cada 15 días, hasta la fecha les quedamos a deber. Hay que agradecerle a toda esa gente que siempre nos alienta”, fueron las palabras del futbolista.



Manny también dijo quedar en deuda con su compañero Christian Chaco Giménez, ya que deseaban darle una victoria en su último juego en su carrera de fase regular que le permitiría tener una liguilla más.



“Sabemos que ese juego se lo íbamos a dedicar al Chaco, es triste no darle ese triunfo, tristes por no darle esa victoria a Christian. Es una gran persona, se le aprendió mucho, fue muy bueno compartir vestidor con alguien como él”, finalizó García.