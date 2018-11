Acéfala, dirección de asuntos jurídicos en SEPH tras destitución de Arozqueta

Actualmente, la dirección de asuntos jurídicos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) no tiene un titular, informó Israel Félix Soto, secretario de la Política, quien agregó que desde hace cuatro semanas Carlos Emigdio Arozqueta Solís fue destituido de dicho cargo.



El funcionario precisó que la SEPH aún no define quién se quedará con la dirección jurídica. Sin embargo, abundó que hasta 2019 será nombrado un nuevo titular.



Lo anterior, tras argumentar que la contratación no será posible por el cierre de 2018; no obstante, la dirección jurídica continúa sus laborales.

“El equipo que trabaja en la coordinación jurídica de la Secretaría de Educación Pública sigue de manera cotidiana”, dijo.

Desde la segunda semana de septiembre, trabajadores de la SEPH se manifestaron para pedir la destitución de Arozqueta Solís, a quien acusaron de realizar "actos prepotentes" en contra de los empleados.

Al respecto, Félix Soto señaló que realizó “un análisis de todo lo que estaba ocurriendo en el área jurídica y se llegó a la conclusión de que tenía que salir el director jurídico. Si bien es cierto, fue muy profesional dentro de sus encargos, eso no conlleva que tengas que maltratar psicológica o verbalmente a los trabajadores de una dependencia”, dijo.

AROZQUETA CONTINUARÁ CON JUICIOS DE LA SEPH

Aunque Carlos Emigdio Arozqueta Solís fue destituido de su cargo, continuará como titular en los procedimientos legales del exsubsecretario de la SEPH, Pablo P.M. y del exdirector de Recursos Financieros, José Antonio T.D., acusados por el ilícito de peculado.



De acuerdo con Israel Félix, de esa función no podrá ser removido, tras mencionar que Carlos Emigdio Arozqueta tiene una “personalidad jurídica en este momento dentro de los asuntos que llevan un proceso largo”.



El secretario llamó a los trabajadores del gobierno estatal para denunciar en caso de ser víctimas de acoso laboral por parte de sus superiores.