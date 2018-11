Denunciará Daniel Ludlow a dirigente del PAN por inmiscuirse en campaña

Por violentar la neutralidad del proceso de selección de presidente del PAN en Hidalgo, Daniel Ludlow Kuri anunció que interpondrá una denuncia en contra de Amado Cazares Pérez, actual dirigente del partido, a quien llamó “marioneta” del diputado Asael Hernández Cerón.



En respuesta a las acusaciones que hizo Amado Cazares sobre “una ola de represalias” a trabajadores del ayuntamiento de Pachuca y militantes del PAN (como el regidor José Luis Zúñiga Herrera) por no respaldar al candidato Prisco Manuel Gutiérrez.

“En primer lugar, aclaro que esos señalamientos son falsos e infundados. Que me los refute en mi cara. También es una pena que el presidente del partido empiece a tomar parte en la elección cuando debe de ser el primero en mantener esa cordura y neutralidad”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.



Ante esta “metida de manos del comité directivo estatal a favor del candidato Cornelio”, advirtió que iniciará un procedimiento ante la Comisión de Orden y Justicia Interpartidista para que sancionen a Amado Cazares, pues consideró como una falta su parcialidad.



“Se pide a los presidentes de los comités que no se metan, pues está dirigiendo y su función es mantener imparcialidad. Tiene que guardar la compostura y la neutralidad, ellos van a ir a votar y lo harán por quien quieran; lo que sí no tienen derecho es a inclinar la balanza hacia algún candidato”, expresó.