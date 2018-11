Marco Antonio Escamilla, secretario de Salud, descartó colocar policías en los hospitales de la entidad luego de la agresión con arma blanca contra un médico pasante en Pepeyocatitla, localidad de Yahualica.



En cambio, a los centros de salud se les instala algún tipo de protección cuando tienen antecedentes, dijo.



Durante entrevista en la tercera jornada de salud, el funcionario calificó la agresión como lamentable, pero también aislada.

“Son hechos muy lamentables pero aislados, no tenemos un fenómeno como otros estados”, dijo, y agregó que el incidente no se relacionó con el trabajo del médico.



Antonio Escamilla se pronunció por no generar miedo entre los médicos pasantes, residentes e internos. “Jamás minimizamos la situación lamentable de este médico, pero repito, es un hecho aislado”, declaró.



“Ojalá que las autoridades den con el responsable, porque de manera muy cobarde agredió al estudiante”.