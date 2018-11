Esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que mató al creador de Bob Esponja

El creador del fantástico mundo acuático de la, falleció este martessegún dio a conocer mediante una publicación en su Twitter la cadena televisiva Nickelodeon.son tan sólo algunos de los entrañables personajes que nacieron de la mente de este dibujante y animador.A pesar de que no se han dado a conocer las causas exactas de su fallecimiento, se sabe que el año pasado el caricaturista fuemejor conocida comoSe trata de una enfermedadque afecta elal ocasionar daño neurológico, pérdida de visión, vértigo persistente, falta de equilibrio y afectaciones a la médula espinal.Miguel David Castruita Flores, neurólogo del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó en entrevista que en estaencargada de enviar información a losEn la mayoría de las personas, señaló el, las manifestaciones clínicas comienzan en un 80% con debilidad muscular en brazos o piernas, y en un 20% con afectaciones en laresponsable de la deglución y el habla.aunque puede afectar a personas más jóvenes. Añadió que la incidencia de esta enfermedad es mayor en hombres, es decir, 1.6 varones por cada mujer. A diferencia de la esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune e inflamatoria, cuyo pronóstico es más alentador, la ELA afecta exclusivamente a la neurona motora superior e inferior. Ambas enfermedades, sin embargo, no tienen cura."Todos los que me conocen saben que seguiré trabajando enen mis otras pasiones por todo el tiempo que esté habilitado para hacerlo", aseguró Hillenburg al momento de dar conocer que padecía la enfermedad.