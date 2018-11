Hacia rutas salvajes

Orgullo y prejuicio

La muerte en Venecia

Noches blancas

El libro de la selva

Don Quijote de la Mancha

Patagonia express

Drácula

No te pierdas:

Seguramente, has notado el poder que tienen los libros para transportarte. De abandonarte en un inmenso hotel perdido a la mitad de un bosque nevado, señalarte la entrada exacta hacia las entrañas de nuestro planeta o encontrarte contigo mismo en los paisajes más recónditos.Lala cual permite reservar experiencias de(como tours por museos con pase VIP o circuitos que incluyen las atracciones más famosas de un destino), creó un mapa interactivo que señala los lugares exactos donde transcurre la historia deLa herramienta te ayuda a descubrir los destinos que inspiraron tu libro favorito o qué historias ocurren en ese país que sueñas visitar. No solo muestra libros de viaje. Abarca clásicos de la literatura, tramas policiacas, críticas sociales y hasta novelas de amor.La obra más antigua que se puede rastrear en el mapa es, y el más reciente es, de Dan Brown. Puedes acceder en extranet.musement.com para que vayas despertando ese apetito por recorrer el mundo, he aquí una muestra de lo que encuentras en la herramienta:Dónde:Christopher McCandless huyó del vacío de la sociedad y encontró su felicidad en Alaska; lamentablemente, ahí mismo terminó su vida. Pasó sus últimos días en las afueras de una reserva de bosques boreales, donde se eleva el Denali, el pico más alto de Estados Unidos (más de seis mil msnm). Se ofrecen caminatas, observación de auroras boreales y de osos grizzly.Dónde:Si leíste el libro o viste una adaptación cinematográfica, seguro te enamoraste de la campiña inglesa. En Derbyshire puedes visitar la mansión de Chatsworth, locación para la película protagonizada por Colin Firth; ofrece tours guiados y alojamiento. Y, en Londres, se imparten clases de baile de época, como en las historias de Jane Austen.Dónde:El hotel donde se aloja el protagonista, Gustav von Aschenbach, sí existe, pero actualmente está cerrado al público, por lo que solo queda admirar su espectacular fachada. A principios del siglo pasado fue un alojamiento de lujo y se usó como locación para un par de cintas, entre ellas la adaptación del libro.Dónde:En la ciudad donde transcurre la solitaria vida del protagonista, cada año puede verse el Sol de Medianoche. Es un fenómeno natural que solo se presenta en las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico. En verano, el sol nunca se oculta totalmente. En San Petersburgo, para aprovechar la luz natural, organizan un festival con espectáculos en el Teatro Mariinsky.Dónde:Kipling nunca conoció los bosques de India central, pero logró registrarlos en el imaginario colectivo. Como describe su relato, son paisajes poblados por lobos, panteras, osos, tigres y templos perdidos entre la vegetación. El perfecto ejemplo es el Parque Nacional de Panna, dentro del estado de Madhya Pradesh, que esconde una de las cascadas más altas del país.Dónde:A más de cuatro siglos de la creación de la obra, se trazó una ruta turística dedicada al Quijote. Dura una semana por los lugares que menciona la novela (entre ellos, los molinos de Consuegra) y pasa por Alcalá de Henares, ciudad natal de Cervantes.Dónde:En su crónica de viaje, el autor relata su camino a Ushuaia, la ciudad más austral del planeta. En las afueras está la Estación del Fin del Mundo; desde aquí parte un antiguo ferrocarril que se adentra en los bosques del Parque Nacional Tierra de Fuego. Otro atractivo es el Circuito de los Valles: en invierno son comunes las caminatas con raquetas y los paseos en trineo jalado por perros.Dónde:El Castillo de Bran, en las afueras de la ciudad de Brasov, nunca fue mencionado por Stoker, pero se cree que fue su inspiración para describir el hogar de Drácula. El príncipe Vlad Tepes, la base para crear al personaje, nunca vivió aquí, sino en el Castillo de Poenari, el cual está casi en ruinas. La fortaleza de Bran es la mejor opción para acercarte a los paisajes del libro y está abierto al público.