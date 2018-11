Sea Canek o Cirino, ‘será bienvenido’ a dirigir Morena: Ricardo Baptista

Ricardo Baptista González, coordinador de los diputados locales de Morena, evitó pronunciarse a favor o en contra de los dos aspirantes a dirigir el partido en Hidalgo. Sin embargo, adelantó que, “sea quien sea”, tendrá mucho trabajo.



Lo anterior, luego que en la recta final del proceso se perfilan el exdiputado Canek Vázquez Góngora y el representante electoral Cirino Paredes Rubio; no obstante, la decisión que tomará el comité nacional de Morena tendrá que realizarse antes del sábado.

“Tanto al compañero Canek como a Cirino, cualquiera que sea nombrado, será bienvenido… de una vez le digo que tendrá un arduo trabajo que hacer en el partido. Aunque no conocemos la comunicación oficial, sabemos que están en la recta final”, opinó.

Al cuestionarlo sobre si la posible llegada de Canek Vázquez a la dirigencia sería un mensaje negativo a los militantes de Morena, toda vez proviene del PRI y es allegado al expresidente nacional Manlio Fabio Beltrones, el diputado local refutó y dijo que la lectura será otra.

“Creo que no se leerá así el mensaje. Finalmente si él (Canek) es afiliado a Morena tiene todos los derechos que cualquier otro afiliado y creo que puede ayudar a articular y organizar el partido, porque Morena ya cumplió una meta de tener el instrumento electoral y ayudar a ganar la presidencia de la República”, dijo.

El pasado 15 de marzo, Canek Vázquez, siendo diputado local, formalizó su renuncia al PRI luego de militar en ese partido por 25 años y se afilió a Morena, junto con el entonces exdiputado del PAN, Jorge Miguel García Vázquez.

Agregó que tanto Canek como Cirino “son útiles como cualquiera de los que están ahí. Tendrán la capacidad de articular un trabajo en el partido, porque lo que viene a partir del próximo sábado, con la llegada de Andrés Manuel al gobierno, es el inicio de la cuarta transformación y ya no se puede pensar como oposición”, concluyó.

APOYAN TULENSES A CIRINO PAREDES

Militantes de Morena en la zona Tula-Tepeji externaron su apoyo al tulense Cirino Paredes para dirigir ese partido en Hidalgo mientras se abre la convocatoria para hacer la renovación del comité estatal.



Paredes Rubio es uno de los nombres que han cobrado fuerza para relevar a Abraham Mendoza Zenteno en la dirigencia; ante esto, integrantes de las bases del partido se mostraron complacidos de que figure para el cargo.

"Para mí (Cirino) es un referente en la lucha social, un hombre de convicción y congruente, capaz para llevar por buenos rumbos a Morena", dijo uno de los militantes consultados.

Por separado y en una breve entrevista con AM Hidalgo, Cirino Paredes Rubio comentó que no busca ser nombrado delegado pero está en la disposición de contribuir a consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación que lidera Andrés Manuel López Obrador.



Comentó que, como todos los que participan en Morena, está en la disposición de participar en el momento que sea requerido, pero que la denominación no lo limitará para trabajar por el partido y el proyecto de nación del presidente electo.