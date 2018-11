Acusan a diputados panistas de 'hacerse patos' para nombrar fiscal a Zamarripa

“Es muy evidente que lo que están haciendo es dejar correr el tiempo, haciéndose un poquito patos, poniendo un montón de excusas para no tener que verse o no comprometer de ninguna forma que Zamarripa sea designado fiscal. En ese sentido lo que están haciendo es pasar la iniciativas que están presentadas en tema del 95 (artículo) para después de la elección”, subrayó Andrés Treviño, uno de los integrantes de este grupo.

Critican soberbia de Acción Nacional



“Creo que en este y en muchos temas ellos creen que son los dueños de la plaza y que lo que alguna bola de ciudadanos tenga que decir no les importa porque ellos son los dueños”, señaló.

Integrantes delsostienen que hay señales que indican que losestán dejando correr el tiempo para no tener que someter a consulta delelcomoAfirmó que ha habido acercamiento conquienes han manifestado voluntad para hacer los cambios legales, pero después de. Es decir, que sean vigentes hasta dentro de nueve años.consideró que al no tomar en cuenta los señalamientos de la ciudadanía respecto al tema de lay muchos otros temas,manda el mensaje de que no le interesan las expresiones de la sociedad civil.Añadió que otros mensaje que puede leerse de este asunto es que desde eles de donde se toman todas las decisiones y da la impresión de quetiene una poder superior incluso sobre ely los, ya que en ninguno de los dos casos se quieren pronunciar sobre su pertinencia a permanecer en el cargo porseñaló que ase prevé que la entrada en vigor de laserá hasta la primera semana de diciembre por lo que quedan alrededor depara que se atiendan los cambios necesarios en lo local.