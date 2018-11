Dobletea director empleos públicos

"Yo trabajo en el hospital desde el 1 de octubre de 2008, es mi plaza entré ahí como Seguro Popular y hace unos años me regularizaron, así le llaman ellos", señaló en entrevista al portal.

Desde Bomberos

“No afecta”

Lo impide la ley



“No podrán reunirse en un mismo individuo dos o más cargos o empleos públicos por los que perciba sueldo, sino con permiso especial del Congreso del Estado, exceptuándose los docentes. La infracción a esta disposición será sancionada por el Congreso del Estado con la pérdida de los cargos, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”: Artículo 86 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado

El director de Protección Civil y Bomberos de Celaya,tiene dos empleos públicos, pues también esen el Hospital General.El currículum que el municipio entregó a los medios de comunicación lo confirma, además de que el funcionario lo aceptó al portal de noticias Ágora.Al ser un director de área, Luis Ramón Ortiz Oropeza no tuvo que rendir protesta ante ely en su currículum señala que esSegún información solicitada a la Unidad de Transparencia y Acceso Público, Luis Ramón Ortiz Oropeza comenzó a desempeñarse comoel 3 de junio de este año, percibiendo inicialmentey finalmente, según su contrato del que am tiene una copia.Sin embargo, el mismo currículum entregado a medios por la Presidencia establece que entró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya el 8 de mayo 2014 como comandante en Jefe, de la Coordinación de Bomberos, cuando Lorenzo Ahedo Rodríguez dejó el cargo.En la entrevista con Ágora Noticias, el funcionario afirmó que su función en Protección Civil no se ve afectada por tenerya que cuando está en el Hospital desempeñándose como médico de urgencias está al pendiente del radio de la dependencia y "por lo general ellos resuelven y yo, incluso desde que estaba como jefe de bomberos, difícilmente me haría cargo de una situación porque la gente que está en turno, ellos responden y resuelven", argumentó.Diversos reportes señalan que Ortiz Oropezacomo director de Protección Civil durante la tarde y noche al no responder los reportes de radio y llamadas telefónicas.ha tratado de hablar con él algunos días por la noche para conocer sobre afectaciones en lluvias pero no ha podido ser posible, cosa que era distinta con el anterior director, Irám Álvarez de la Rosa.Según el artículo 86 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado,o empleos públicos, con excepción de los maestros o cuando haya un permiso del Congreso del Estado.