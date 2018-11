"Nos piden 300 mil pesos para apartarnos nuestros lugares, no tenemos esa cantidad, nos negamos y ahora sabemos que ese funcionario les dio el permiso a otros comerciantes que sí cumplieron con el moche que les pidió", comentó el líder de los comerciantes de la Zona Centro, quien sólo pidió ser identificado como López Pérez.

A unos días que empiece la, por la, en el primer cuadro de la Ciudad, losde la zona, denunciaron que son víctimas de extorsión, no sólo de parte decomo "La Unión de Tepito", ahora revelaron, quede la, les exigen dinero.La Asociación de Vendedores de la calles de El Carmen, Colombia y López, dieron a conocer bajo condición de anonimato por temor a represalias, que ahora, además de pagar elque exige "La Unión de Tepito", funcionarios de la alcaldía les piden efectivo para que puedan tener un lugar apartado para exhibir sus productos durante los meses de diciembre y enero.Aseguran que personas cercanas a Jorge Martínez, actual Coordinador General de la Vía Pública del Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, les exigen cantidades de hasta 300 mil pesos, de lo contrario les advierten, no los van a dejar vender.Ante la situación, han pedido la intervención de la futura jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y a los congresistas de la CDMX para que den la indicación de averiguar a este funcionario quien además, acusan los afectados, se apoya de grupos delictivos para cumplir sus menazas.Recalcó que se está llevando "toda el agua a su molino" antes de que se termine esta administración, ya que además les exige 6 mil pesos por metro cuadrado y 100 pesos diarios para que puedan vender.Ante las supuestas alianzas que ha generado este funcionario, en el Centro Histórico se vive con temor de que ocurran actos de violencia, porque al menos 300 agremiados de los que fueron arrebatados de sus lugares, aseguran que el otro grupo que impondrá Jorge Martínez, actual Coordinador General de la Vía Pública del Centro Histórico vendrá a ocupar los espacios con una posición de choque apoyados por el crimen organizado.Los afectados destacan que Javier Arreola, anterior director operativo del programa de reordenamiento del gobierno central, aunque ya no trabaja, aún sigue imperando en la zona cony bajo amenazas de una supuesta relación con "La Unión Tepito".Seguro te interesa: