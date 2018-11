Este Senador de Morena es persona no grata en Jalisco

"En recientes días, José Félix Salgado Macedonio, senador de la República, amenazó al Estado de Jalisco y a otras entidades federativas con la desaparición de Poderes; algunos quisieron soslayar esto como una simple referencia de un político que suele estar recurrentemente fuera de sus cinco sentidos", indicó el emecista.



"Pero este no es un asunto menor, esta es una pequeña concesión, como lo calificaban algunos, que no podemos dar; porque con pequeñas concesiones se consolidó el fascismo en Italia, y el nacional socialismo en Alemania, y así se han consolidado regímenes dictatoriales a partir de que el pueblo y las instituciones dan pequeñas concesiones", añadió Caro.



"Obviamente, no estamos de acuerdo con el senador, sin embargo, entendamos que esta nueva forma de hacer política de nuestro Presidente (electo) no va a afectar a Jalisco, lo va a beneficiar", apuntó el morenista.

El senador dees persona no grata en Jalisco.aprobaron este martes una iniciativa con la que, el legislador federal morenista, es declarado persona non grata; esta medida no tiene implicaciones legales, simplemente se advierte que el funcionario no es bienvenido.La decisión de los asambleístas se debió a queha emitido declaraciones advirtiendo que los Poderes de los Estados donde Gobernadores no se ajusten a las políticas en materia de seguridad del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, podrían ser desaparecidos por el Senado.El coordinador decriticó la postura del senador de Morena, y señaló que no se pueden otorgar "concesiones".se sumaron a la desaprobación de las declaraciones de Salgado Macedonio, mientras el coordinador de los asambleístas de Morena, Bruno Blancas, dijo que no coincide con la opinión del legislador federal, y señaló que la mayoría de medios de comunicación que están bajo el control de Gobiernos, estarían dando un manejo erróneo sobre lo declarado por el senador.