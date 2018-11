Trató de matarse para evitar matrimonio arreglado

Laha detenido enal padre y al hermano de una chica de 17 años a quien presuntamente querían obligar a casarse en Marruecos con un hombre de 37 años.Según ha explicado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, la joven estaba a punto de ser trasladada al país del que son originarios sus padres (ella nació en España), pero una llamada de un conocido que alertó de la situación ha podido evitar que se consumara el matrimonio concertado.La Guardia Civil montó "un encuentro de urgencia" con la menor "para verificar su situación". Un encuentro difícil ya que la chicacon libertad. Desde hacía meses, sus familiares le habían prohibido salir a la calle sola y tampoco le dejaban acudir al instituto. En ese tiempo tan solo había logrado que le dieran permiso para asistir a los exámenes de junio "después de muchas súplicas", según detalla Interior. A pesar de no haber ido a clase, logró aprobar todas las asignaturas excepto una.Cuando los agentes lograron contactar con la joven, esta contó que llevaba sufriendo coacciones y malos tratos desde que había iniciado la adolescencia. Según relataba, no podía usar determinadas prendas de ropa y le obligaban a usar el, siempre que fuera a salir de casa. El teléfono móvil se lo revisaban continuamente, hasta que finalmente le prohibieron usarlo.El matrimonio iba a tener lugar en una localidad dede la que procedían los padres, donde ella debía trasladarse una vez se celebrara la boda. En los meses que han queridola chica cuenta que inclusoel pasado mes de marzo. Tras esta tentativa, los progenitores llevaron a la joven a Marruecos para que conociera a su futuro marido y se fuera haciendo a la idea. La menor, que no quería saber nada de esta persona, estuvo obligada a hablar por teléfono con el hombre una vez ella había regresado a España.La menor también contó a la Guardia Civil las agresiones provocadas por su hermano mayor, de 29 años, por no aceptar las imposiciones familiares. Por ello, el hermano y también el padre fueron detenidos como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro de coacciones. La joven no desea regresar a su casa y quiere continuar sus estudios, por lo que se encuentra en un centro de acogida gestionado por la Entidad Pública de Protección de Menores.Seguro te interesa: