Prohibido irrumpir

Piden respetar derechos

Todos están leyendo:

El, a la una y media de la tarde, inició una misa que hasta la fecha; sacerdotes han rolado turnos para evitar que ésta se termine, a fin de ayudar a una familia de refugiados.Los Tamrazyans hicieron su petición de asilo, pues llevan más de nueve años viviendo ensin embargo, el permiso les fue negado y se giró una orden de deportación.La iglesia cristiana Bethel está decidida ay ante ello celebraron una misa, hasta la fecha,La Ley de Países Bajoses por ello que con la misa celebrándose, los sacerdotes estána la familia.Para lograr que la celebración eucarística no termine, sacerdotes se han ido rolando en el púlpito y miembros de la comunidadHasta la fecha, cerca depersonas han participado para queLa iglesia informó que hay quienes llevan víveres para la familia de refugiados y losy hay quienes también buscan más ayuda humana, pues no saben cuándo terminará la misa.La iglesia aseguró que ante la situación respeta los fallos de las autoridades neerlandesas, pero que tambiénEsto, debido a que hay una ley que permite dar un permiso deque han vivido en Países Bajos por más cinco años, si cumplen con varios requisitos.Hasta no resolver su situación legal o que la iglesia de por terminada la misa, los