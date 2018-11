PALABRA A CONSTRUCTORES

Le piden a Héctor ‘cero tolerancia’

Llama la atención la ‘tijera’ que el góber Diego plantea para obra pública, tanto en la Secretaría de Infraestructura como en el Inifeg -constructor de escuelas-. Deberá explicar qué pretende, pues en Puerto Vallarta pidió a los constructores no preocuparse ya que la inversión pública para detonar la infraestructura no habría de afectarse.Tal vez ese recorte tenga que ver con el proyecto de aprovechar la bolsa del fondo de pensiones de los trabajadores -que administra el ISSEG- para financiar planes de infraestructura. Falta que la propuesta tome forma legal y administrativa, y tendrá que ser pronto para no frenar la inversión.Diego cumplió lo que adelantó: menos recurso a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, de $1 mil 662 millones a $1 mil 416 millones; y en el DIF de $1 mil 545 millones a $1,299 millones. La justificación es que hay programas que se repiten en varias áreas de gobierno y hay que focalizar.Para lograr el compromiso de incrementar los recursos para Seguridad y Justicia, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo “arañó” un poco de aquí y un poco de allá para tratar de afectar lo menos posible al resto de la Administración estatal. Al menos en algunas áreas clave de Gobierno se evitó “sacrificarlas” presupuestalmente. Por ejemplo, hay variaciones mínimas en Desarrollo Económico, Desarrollo Agroalimentario y Rural, y en Turismo.La poblana Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, no se puede quejar pues el presupuesto de arranque de la nueva dependencia es de 344 millones de pesos. Desde luego insuficiente para atender el grave rezago ambiental, pero muy superior a lo que se ejercía. Por ejemplo, al Instituto Estatal de Ecología se la asignaron para este año sólo 102 millones de pesos.En el caso de la nueva Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, que comanda el texano Juan Hernández, no hay ajustes importantes. Se propone un presupuesto de 125.3 millones de pesos frente a los 116.2 millones del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias este 2018.A la que le cumplieron su deseo es a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que pasó de un presupuesto de 7.1 millones de pesos asignado este 2018 a una propuesta de 14.39 millones de pesos.En la encerrona de ayer del Consejo de Coparmex cuentan (porque son cerradas) que hubo en general un respaldo a la propuesta de incrementar el Impuesto Sobre Nómina del 2% al 2.3%, y que esa contribución adicional sea manejada por la sociedad civil para desarrollo social y seguridad, que ya estaba en el documento de “Propuestas Guanajuato 2018” que entregaron en campaña a los candidatos a Gobernador.En el tema del regreso de la tenencia (ahora llamada Impuesto Sobre Autos de Lujo) el dirigente de Coparmex, Jorge Ramírez Hernández, explicó que es una propuesta del Estado y no del sector empresarial, y que lo que hicieron fue negociar lo más que se podía para afectar lo menos posible y rescatar que esa recaudación (que será sobre los 130 millones de pesos) también vaya a FE-Gto y a los fideicomisos de Seguridad.El ex dirigente de Coparmex León, José Alberto Castro Vera, sí les dijo a todos que antes de pretender aplicar más impuestos se exija al Gobierno del Estado recortar gastos como el de la publicidad oficial. Y otro ex líder, Aurelio Martínez Velázquez, reclamó que no lo dejan entrar; le reviraron que pague su cuota y vaya.Aunque las cobijas muy seguramente estén listas para la parte cruda del invierno este diciembre, nadie puede negar que van a destiempo en una compra que pudo preverse con mucha anticipación; para eso se elabora un plan de compras anual con los requerimientos que deben precisar todas las dependencias.El tesorero Enrique Sosa Campos lo acepta y explica que hubo un relevo de Ayuntamiento y Administración, que la última reunión del Comité de Adquisiciones se realizó en septiembre y luego hasta noviembre. La realidad es que la apuesta de la continuidad es para no ver esas curvas de aprendizaje. No debe ser.El alcalde de León, Héctor López Santillana fue invitado ayer a la reunión mensual del Consejo Directivo de Coparmex León, que encabeza Jorge Ramírez Hernández, para presentar su Programa de Gobierno 2018-2021. Lo acompañaron los titulares de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña; y de Economía, Ramón Alfaro Gómez.Entre las peticiones del sector empresarial está aplicar el programa “Cero Tolerancia” para actuar con rigor en sancionar toda falta administrativa o en temas de: alcoholes, vialidad, policía y ecología.