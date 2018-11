Se ponen reto

El debate

En León, en el próximo trienio tienen la encomienda de generar mil nuevos proyectos de emprendedores, es decir quintuplicar la cifra alcanzada durante la primera Administración del alcalde Héctor López Santillana.La iniciativa y la cifra son aplaudibles, pero sin duda que la primera pregunta que nos surge es conocer las acciones que implementarán para que esto suceda, considerando que en la anterior Administración la cifra alcanzada fue de 226 proyectos.Una de sus apuestas es la de los “cazatalentos” que funcionará desde la Secretaría de Innovación en León al frente de Omar Silva Palancares, quien fuera el titular de Novaera.Ahora pensemos positivamente, y consideremos que se logren los mil proyectos, el verdadero reto será mantener la mayor parte de esos negocios, porque la tasa de mortalidad de las empresas en el estado, al igual que en México, sigue siendo alta, pues la mayoría no logra superar los primeros dos años debido a la famosa curva de aprendizaje.La estadística dice que solamente la mitad de los negocios que se generan se mantienen en el tercer año de vida.Las principales causas por las que los emprendedores no pueden mantener su negocio se deben a ingresos insuficientes por un mal manejo de los dineros, planeación deficiente, problemas a la hora de ejecutar su plan de negocios y falta de análisis.A los que no les agradó en nada la idea de que el fundador de Tesla piense en crear su propio tequila con la marca “Teslaquila” fue a los productores de la bebida espirituosa en México.Para empezar le aclaran que no puede comercializar un tequila, si no es producido en uno de los cinco estados de México que concentran a 181 municipios con denominación de origen.En el mes pasado, el magnate y propietario de Tesla Inc, Elon Musk, escribió en su cuenta de Twitter el mensaje en inglés de “Próximamente Teslaquila” aunado a una foto de una botella con la inscripción “100% puro de agave”.A partir de ese momento la imagen se comenzó a compartir en varios portales, comenzando así las especulaciones sobre si Musk estaba interesado en entrar a la millonaria industria tequilera.Pero, el asunto de la denominación de origen no es la única duda que hay en este tema, nos dimos a la tarea de investigar el registro de la marca y encontramos que al menos tres personas ya han registrado la palabra “Teslaquila”.El primero encontrado es del 9 de abril de este año, es de José Benito Mendoza Cruz en la Ciudad de México, el documento del IMPI especifica que es para bebidas alcohólicas excepto cervezas. Días después en ese mismo mes en la ciudad de Zapopan, Jalisco aparece el registro de “Teslaquila” por Yaneth Martínez Padilla y el 4 de mayo un registro más de “Teslaquila” a nombre de Tesla Inc, Estados Unidos con domicilio en la calle Deer Creek Road en California.Existe un cuarto caso relacionado con “Teslaquila”, pero en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, aparece que fue constituida por Rúben Ramírez Rendón apenas en la segunda semana del mes pasado.Bien porque existen cada vez más empresas locales y nacionales que realizan acciones de inclusión, en este caso el Gobierno Federal, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entregó a OXXO y Coca-Cola FEMSA el reconocimiento “Gilberto Rincón Gallardo” por incorporar políticas laborales incluyentes en beneficio de los trabajadores con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.Este año, 438 centros de trabajo de OXXO fueron reconocidos con el Distintivo Empresa Incluyente cada uno, que cuentan con el talento de 309 adultos mayores; 139 personas con discapacidad; 19 mujeres y hombres jefes de familia que tienen a su cuidado personas con discapacidad o personas adultas mayores; nueve personas LGBTTTI y seis personas con VIH/Sida.Los distintivos otorgados a estos centros de trabajo representan el 70% del total de galardones que entregó la STPS a nivel nacional.