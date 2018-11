Ahora el gobierno federal y el Instituto de Inmigración se ponen dignos, después de dejar entrar ilegalmente a 10 o 15 mil migrantes ¡Van a aplicar la ley!R- Guarf, guarf, guarf, mi Santias, con este gobierno, después de ahogado el niño, a tapar el pozo.S- Así es mi Rufo, lo que exhibe la estupidez y burocracia de un gobierno que no actúa si el vecino del norte no le dice cómo. Con Enrique Peña Nieto, la soberanía nacional es solo un slogan, en mi opinión, su servilismo y miedo a ser juzgado por pillo, dejó a México sin industria energética y en estado de indefensión.R- Grrr, y el futuro no pinta diferente, ya se habla de un acuerdo del gobierno de Trump, con el gobierno de AMLO para que México sea casa de huéspedes de los migrantes atorados por meses, en lo que se procesa su solicitud de asilo en USA; con el consiguiente problema social, el deterioro de la calidad de vida en la frontera norte de México y los problemas derivados de tener a miles sin oficio ni beneficio estacionados en México y vagando por las calles.S- Eso lo entiendo, perro, ¿pero qué harías?, esa gente no tiene forma de vida en su país y la inseguridad pone en riesgo sus vidas.R- Auuu, como diría Gadamer, en el correcto planteamiento de un problema está el principio de solución; ¿cuál es el problema?S- Pues que la gente en Centroamérica es pobre y hay mucha violencia.R- Grrr, ves, si no se plantea bien el problema no hay manera de solucionarlo; tú hablas de efectos, no de causas. El problema es el modelo neoliberal y permitir la explotación de bienes nacionales por intereses extranjeros, lo que deja a los “nacionales” en la pobreza, mientras los dueños del capital depredan a las naciones y se llenan las bolsas. Ello derivado de gobernantes y congresistas corruptos que elaboran leyes en detrimento del interés nacional (ver Reforma Energética en México), gobernantes que solo encuentran la represión y el fraude electoral como forma de contener al pueblo para seguir medrando (ver Honduras y Venezuela).S- ¿Crees que recuperando la soberanía y el control sobre sus riquezas se resolverían los problemas sociales en Latinoamérica, perro?R- Auuu, te doy un ejemplo: Rusia. Los presidentes rusos, Mijail Gorbachov y Boris Yeltzin, ante su debilidad institucional, política y económica, negociaron con naciones extranjeras (Europa y USA) el ingreso de transnacionales que hicieron “negocios” con la oligarquía rusa y corrompieron a funcionarios (cualquier parecido con México es pura coincidencia), lo que tenía a Rusia de rodillas; pero un día llegó a la presidencia Vladimir Putin, un nacionalista que conocía las cañerías de la corrupción rusa al haber trabajado en la KGB (algo así como la CIA gringa) y cortó de raíz las canonjías del modelo de entreguismo corrupto y corruptor, combatió a la oligarquía metiendo a la cárcel a los evasores fiscales y le cambio la cara a Rusia dignificando a su pueblo y convirtiéndola en una potencia mundial; a modo de ejemplo, el ingreso per capita que estaba en 700 rublos/mes, lo elevó a 29,000, sacando de la pobreza a millones de rusos. No es casual que hoy, en su tercer periodo de gobierno, gane con votaciones y aprobación mayores al 60% y va por el cuarto período.S- Despacio que voy de prisa, decía Napoleón: ¿me estás diciendo que hay que acabar con el modelo socioeconómico neoliberal, depredador e inmoral y recuperar la soberanía y el control de sus riquezas en cada nación?R- Grrr, si quieres resolver el problema de raíz ¡Sí!, y en adición, combatir de frente la corrupción.S- Estarás de acuerdo conmigo en que eso tomará décadas o una eternidad.R- Auuu, pues sí; además, no hay muchos vladimires Putin en el mundo. De hecho, el modelo “democrático” impuesto en Latinoamérica obliga a la corrupción, dado el costo de las campañas; es decir, un hombre o mujer honesto no podría sufragar el costo de una campaña;… y aún en la eventualidad de que surja un líder carismático, tendría que pactar, cuando menos otorgar impunidad a los que se van, para que lo dejen llegar,… y en automático se estaría corrompiendo. Cosa que no hizo Putin.S- ¿No habrá un camino intermedio, mi Rufo?R- Guau, pues tendría que nacer de la oligarquía y empezar por no explotar al trabajador, cuidar el medio ambiente y generar beneficios que garanticen un mínimo de bienestar a los pueblos; es decir, que los dueños de los dinero entiendan que el camino de explotación y depredación que llevan va en contra de sus intereses al mediano y largo plazo. Dicho lo anterior, las embajadas de USA deberían recibir peticiones de asilo, así, mientras se procesan las personas estarían en sus países de origen y no en Tijuana, lo que haría menos angustiante la espera y evitaría problemas sociales en México y en la frontera sur de USA y hasta haría innecesario el muro.S- ¿Crees que eso vaya a pasar, mi Rufo?R- ¡No!, los problemas generan ganancia política para vivales que no los quieren resolver, por eso, mientras haya “borregos”, los problemas y los abusos van a seguir... Así de sencillo.Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador