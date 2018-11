Con pistola en mano, ladrones irrumpen en miscelánea de Tulancingo

La dueña de una miscelánea tuvo que ser hospitalizada luego de ser amenazada y golpeada por ladrones.

Los hechos sucedieron dentro de la tienda ‘Espíritu Santo’, situada en la colonia Guadalupe, en Tulancingo.

La víctima, identificada como S.L.L., de 58 años de edad, dijo que estaba en su negocio en la calle Netzahualcóyotl, cuando llegaron dos hombres.

Uno permaneció en la puerta y el otro la amenazó con pistola y la condujo hasta el fondo donde la golpeó en la cabeza. Enseguida, los individuos huyeron y su víctima no pudo describirlos ni cómo iban vestidos.

En la tienda, al momento del ilícito, se encontraba un niño de nueve años de edad, nieto de la dueña, pero tampoco pudo aportar algún dato.

Posteriormente llegó una adolescente, familiar de la tendera y tras revisar el local dijo que aparentemente no faltaba nada.

La comerciante fue llevada a la clínica del ISSSTE para su valoración médica. Los policías trataron de encontrar a los agresores pero no tuvieron éxito.