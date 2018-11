Detienen a Miriam Celaya cuando intentaba cruzar a Estados Unidos

‘Que le den frijoles todos los días que este allí ??….’, ‘Ya se cumplió su sueño de llegar a Estados Unidos ????’ y ‘Haber si también con ellos se pone de exigente ??por lo menos frijoles no va a comer??’ ... dicen algunos de los comentarios.

Había desaparecido

mejor conocida como, fue detenida por las autoridades de Migración, en la garita de Otay, cuando intentabaDe acuerdo con fotografías que circulan en redes sociales y diferentes publicaciones de medios digitales, la migrante que al parecer no podía comer frijoles se encuentraSegún el portal Vanguardia, Miram -quien se volvió viral por no querer comer frijoles en un albergue Tijuana- ahora está detenida junto con sus dos hijas .#LadyFrijoles, como se le llamó después de ese hecho, fue arrestada el día de ayer después de su intento al cruzar a Estados Unidos de manera ilegal junto con la caravana de migrantes”, dice en el portal.La imagen difundida en Instagram ya ha sido comentada por decenas de internautas, que se burlan del ‘final' de la ya famosa hondureña:Hace unos días su hermana denunció que desde el 20 de Noviembre no sabía nada de ella. También se dijo que Celaya estaba siendo amenazada y se encontraba bajo protección por las autoridades mexicanas.Seguro te interesa: