“Un tipo con la historia que ha escrito en León, no te lo imaginas con otras playeras”, afirma Missael en entrevista telefónica.



“No sé vale, porque no conservarlo aquí hasta que decida retirarse”, posteó Martha Navarro Caraza en Facebook de la cuenta del Súper Deportivo.



“Porque Pachuca si recibió al Chaco Giménez cuando el Cruz Azul le dio la patada”.



“No hay coherencia.., cuando está directiva hace un año trajo a un jugador ya retirado pagando una millonada para jugar 1 partido de titular”, escribió @jorgelair en el Twitter oficial del Club León y haciendo referencia al fichaje de Landon Donovan.

No es la forma correcta, señala Missael Espinoza



"Me parece que no es la forma correcta. Un tipo con la historia que ha escrito en León, con el cariño que le tiene la afición, quisiera que se retiraran ahí, no te los imaginas en otro equipo, con otras playeras. Es triste que no culmine su carrera con la playera del León"



"Me atrevo a decir que con la escasez de delanteros que hay, yo creo que pierde más el León porque encontrar a un tipo como él (Boselli), con ese promedio de gol, no es fácil. Por más que traigas foráneos, no todos dan el ancho, no hablemos de mexicanos que lamentablemente tampoco hay"



"Pues que te puedo decir yo que jugué hasta los 40. Yo me fui a los 40 años y me sentía muy bien físicamente, tuve una cirugía en 21 años de carrera. Yo veo a Mauro bien, rápido, que anticipa a los defensivos, que es peligroso, que abona al ataque, yo lo veo un par de años más al nivel en el que está".

Opinión de aficionados en redes

Superdeportivo Facebook

Opinión de aficionados a Club León en Twitter



“A partir del próximo torneo no tendrán la renovación de mi fierabono, gracias por mandar a la chin... lo poco de dignidad que teníamos”



“Si el goleador histórico de tu equipo, bicampeón de liga y tricampeón de goleo te pide dos años de contrato... ¡pues le das tres! Y te callas la boca.... muy mal Club León”



“Vaya que a 'Papá Pitufo' le ardió ese gol que los dejó sin liguilla. Soy esmeralda a morir y también se que el club está por encima de quien sea, pero este comunicado no se los cree ni su madre”



“Se nota que esos besos eran más falsos que los que me daba mi ex. Si en verdad sientes estos colores acepta las condiciones que te pone la directiva @mauroboselli, se nota que solo eres un mercenario. Preferiste ser uno más que ser una leyenda, sales como la rata que eres”



“Si pagan a jugadores que solo vienen a vender camisetas como Donovan y nadie dice nada, pero una negociación con Mauro no se puede... se te está yendo todo para abajo @jmartinez_leon”

Te puede interesar

“Es triste que”, es launo de los delanteros que fue ídolo para la afición esmeralas en su paso por el Bajío. Y es a decir del ex delantero, encontrar un 'matón' del área mexicano o extranjero no es nada fácil en estos tiempos.Lo dicho por Espinoza, abona aque lloran la partida de su goleador.A la propia directiva le ha llovido de todo en estos días, sobre todo el lunes, cuando emitió un comunicado en Twitter afirmando que apoyarán a Boselli para que siga 'su brillante carrera en otra institución'. Ante una fallida negociación, ¿hace bien la directiva del León en 'despedir' a uno de los grandes ídolos?¿Quién pierde más, León sin Boselli o Mauro sin la Fiera?A los 33 años, ¿ya eres un jugador viejo para el futbol mexicano?Juanin Aranda: Tu huella será imborrable.Alejandro Aranda: Echándole más sal a la herida.Feliz Lopez: Que bueno para este tipo de jugadores deben de estar en un club grande y que paguen,Eden Espinoza: Como todo negocio, puedes hacer muchas cosas en pro de tu "camisa", pero si los dueños quieren te dan una patada y a nadie, nadie de la directiva o dueño le importa, por eso hay que ser mercenario donde estés.Ramon Sandoval Cervantes: Si no se llegó a un acuerdo, pues a venderlo para sacar una feria y ahora si traer refuerzos y tomar buenas decisiones.@pepebeto81@arturoanguiano@14_BruceHarper@Chenteman10@joseignaciopad1