Actualmente, son 30 los trabajadores que siguen asistiendo al parque de beisbol (donde se tienen las oficinas del equipo) a pesar de que ‘ya no hay nada por hacer’, pues así como resultó repentina la baja del equipo, también para ellos resultó repentino el ‘despido’. Aún sin mediar palabra con el Presidente del Consejo Directivo, Arturo Blanco, ni allegados, los empleados han dejado de percibir ingresos.



“Desde que la liga dijo que se acabó esto, ya no nos pagaron. Ya no vino nadie de la gente que nos pagaba”, narró para Súper Deportivo una fuente que prefiere mantener su nombre en el anonimato.



Trabajadores presentan denuncias por falta de pagos



“Ya nadie nos dio la cara, ya no nos contestan los mensajes, las llamadas y nada. Solo queremos que se nos pague lo que se nos debe (…) el problema es que así como nos deben a nosotros le deben a mucha gente. Lo que se debe en los Bravos no es cualquier cosa, son millones”, narra otra fuente afectada.



Problemas desde rompimiento de relación con socios



El acta constitutiva del equipo señala que el inversionista Arturo Blanco es dueño del 80% de la franquicia, mientras que a Mauricio Martínez le corresponde el 20% restante. Sin embargo, Martínez es dueño de la marca Bravos, por lo que cualquier registro es de su propiedad intelectual, cosa que en su momento detonaría las diferencias entre ambas partes.



“Tenemos en la oficina la orden de ni siquiera dirigirle la palabra a Mauricio (Martínez). Él en sí ya no tiene nada que ver”, declaró una fuente cercana al plano administrativo de Bravos.



Bravos no ha oficializado baja a Comude

A los, no solamente con jugadores, cuerpo técnico y proveedores, sino también, con sus propios empleados ‘administrativos’, que desde antes de la ‘desaparición’ del equipo, no reciben sueldo.Aunque desde el pasado 7 de noviembre se dio a conocer quepara la próxima temporada de 2019, laspuesto que el personal de la empresa sigue a la espera de dos cosas: que la plana mayor les informe sobre la situación, y sobre todo, que les paguen hasta tres meses de salario que les deben en algunos casos.Sin embargo, es parte del grupo más desfavorecido desde el fin de la pasada temporada.Además de los jugadores, a quienes en algunos casoslos empleados del plano administrativo se mantienen en la misma posición a la deriva. En el caso incluso de Eduardo ‘Guayo’ Valenzuela, gerente deportivo, la problemática también le ha alcanzado, pues son hasta cuatro meses de sueldo los que les debe la franquicia.A ello se suman los diversos puestos, que hasta incluso alcanzan a los guardias encargados de la seguridad del inmueble; precisamente este miércoles,pues dentro de la razón social Bravos S.A de C.V., el periodo sin cobro se vuelve eterno.El grupo de trabajadores afectados fue informado que posiblemente el viernes, personal de la plana mayor de los Bravos se daría cita en el Domingo Santana, para establecer el diálogo, aunque todo parece indicar que únicamente será para anunciar la quiebra.Algunos de los trabajadores afectados,, en donde lograron un citatorio con la intención de recuperar sus salarios íntegros.Además de los citatorios, diversos trabajadoresen donde incluso mencionan que el tema es del total conocimiento del presidente de la liga, Javier Salinas. Sin embargo, por medio de ello, la respuesta ha sido la misma: nula.Los problemas de los Bravos de León yacen desde antes de la última temporada disputada por el equipo, cuando sPero este problema traspasó las barreras de lo administrativo y burocrático,De esta manera, aún sin vida ante la Liga Mexicana de Beisbol,, y tanto proveedores como jugadores, así como familias enteras cuya manutención dependía de la franquicia, viven a diario un infierno desde el que no se alcanza a ver la luz.Por su parte,a pesar de ser esta dependencia municipal la encargada de las instalaciones del Domingo Santana.Desde que la LMB aseguró que los Bravos no repetirían el próximo 2019, la parte alta del organigrama de los Bravos no presentó declaraciones al respecto y fue únicamente Antonio Rivera Cisneros, director de la Comude León, quien en su momento manifestó el desconocimiento parcial de los hechos ante los medios de comunicación, afirmando queasí como para la Academia de Bravos, que sigue en operación a través de la dependencia. Del resto del equipo, no han recibido informe.