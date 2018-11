En La Última Palabra, el ex jugador de Cruz Azul, Christian 'Chaco' Giménez, habló sobre la salida del equipo y cómo fue la plática con Pedro Caixinha, actual entrenador del club.

Asegurando que no se fue dolido, 'Chaco' señaló que su salida pudo haber sido manejada de otra manera, aunque una de sus opciones era retirarse en Pachuca, equipo con el que se mostró agradecido.

“Tengo respeto y más con lo que voy a decir. Vino un técnico que no tiene nada que ver con la historia de Cruz Azul y me dijo: 'te vas' y está en todo su derecho”, comentó, añadiendo que él dejó su salud por el equipo.

'Ruso' Brailovsky también lo cuestionó sobre si Guillermo Álvarez no intervino para que no saliera, 'Chaco' aseguró que él cree que 'Billy' sí lo hizo.

“Creo que lo hizo, quizá yo no lo supe, pero creo que lo hizo, porque el Licenciado hasta el último momento no quería que me fuera y él estaba en una incertidumbre de decir ¿qué hago? Le doy la confianza al nuevo técnico que está llegando o hablo con el 'Chaco'”, declaró.