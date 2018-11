VIDEO. Algunos migrantes desisten de su sueño; buscan empleo en México

La nueva canción de Juan Gabriel

Me gustó un video de @YouTube https://t.co/yDKJinQuHw ¡Martha Figueroa tiene pruebas de que Juan Gabriel está vivo! | Con Permiso | — @gerald89 (@gerald892) November 26, 2018

Internautas 'le ayudan' con la investigación



"La Chapoy debe estar con dolor de panza pero de risa, esta hazaña de Figueroa jajaja su canción inédita"

"Poco a poquito van perdiendo credibilidad estos pseudoperiodistas"

"Perdiste tu credibilidad como periodista Martha o Joaquín se burlo de ti. Ahí esta " Tu canción"

"Para mi que es mercadotecnia y van a sacar un disco de él..."

La periodista Martha Figueroa le dijo a Juan José Origel que recibió un mensaje por Whatsapp, del ex mánager de Juan Gabriel, en el que le dijo que el cantante grabó un tema nuevo y quería darle el adelanto a ella.La periodista dijo que en el transcurso de la semana hará una revelación que provocará que todos se queden con la boca abierta.Dijo que para ella Juan Gabriel sí está vivo, y mostró el audio con la canción que le habría enviado 'El Divo de Juárez'.La conductora se mostró emocionada y orgullosa de que el mensaje se lo enviaran a ella, y Pepillo Origel le dijo que estará pendiente del día 15 de diciembre, cuando Joaquín Muñoz dijo que Juan Gabriel reaparecerá.¿Será que volverá metafóricamente? ¿Será que volverá en realidad virtual? ¿está vivo literalmente? Las preguntas se hacen en redes sociales pero la teoría más fuerte es que el cantante no murió, aunque Pati Chapoy dijo que es una mentira que esté vivo.En los comentarios los usuarios expresaron que la canción se llama 'Diles' y fue escrita para Lucha Villa en los 80´s.En el video de YouTube de la canción, se leen comentarios como "Like si vienes porque Martha Figueroa dijo que Juan Gabriel le hizo este tema inédito".