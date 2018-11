Documentan seis agresiones contra médicos en la Huasteca

LOS CASOS

COMPROMISO SOCIAL

Personal de base, voluntarios y becarios de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) expusieron su preocupación por laen la. Además,al menos seis incidentes de este tipo en siete años.A través de un documento que formularon en el Centro de Salud de Tlalchiyahualica enviado a la Subsecretaría de Gobierno de la Huasteca, señalaronReconocieron que loshacia personal médico y enfermería no son aislados, como los califican algunos funcionarios. Incluso, recordaron que en 2015 un pasante fue agredido de forma verbal y física por un usuario inconforme.Documentaron las agresiones registradas en otras Casas y Centros de Salud, como la ocurrida en Barrio Alto, de Huautla, donde presumen que, dañaron lay elMiriam “N” “N”.También refieren que a las 18:00 horas del 13 de noviembre, sin lograrlo, a la residencia de enfermería de la Casa de Salud 2DI, de la cabecera municipal de Yahualica, donde. “El agresor no ha sido identificado hasta el momento”, señalaron.Otros casos que tiene presente personal de la SSH, adscrito al municipio de Yahualica, es el deque sufrió personal de la Casa de Salud de Pepeyocatitla en 2014.Además de lo ocurrido en agravio del médico de la Casa de Salud de Santa Teresa, quiencuando viajaba en motocicleta sobre el tramo carretero Pepeyocatitla -Santa Teresa.Personal de la SSH también hace referencia de la privación ilegal de la libertad que sufrió en 2011 el médico adscrito a la Casa de Salud del Xóchitl, Xochiatipan, queen un paraje del municipio Benito Juárez, Veracruz.También mencionaron que en 2012, luego de ser, la doctora de la Casa de Salud de Oxeloco, entre Xochiatipan y Yahualica, fue cambiada del lugar para garantizar su integridad.Señalaron que a pesar de las agresiones y amenazas, entienden el compromiso que tienen con la población y dijeron estar dispuestos a, siempre y cuando sean respetados. Además, piden quea los espacios rurales dedicados a la salud pública.Personal inconforme de la SSHcon 12 puntos específicos entre los que sobresale que lade todas las Casas de Salud se encuentre en buen estado y sea funcional; que el personal becario no pernocte en esos espacios hasta tener garantizada su seguridad.Además de contar con medicamentos completo, contratación de más personal, vehículos para traslado de trabajadores y que no haya represalias por estas exigencias.