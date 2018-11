Una joven, vecina de La Lagunilla, Tulancingo, permanece extraviada desde el pasado 25 de noviembre, cuando salió a ver a su novio y ya no regresó, informaron sus familiares.



Sbeidi Sarahi Castelán Vargas, de 21 años de edad, es buscada por sus padres y hermanos, quienes señalaron que les comentó que iba al centro de Tulancingo para ver a su pareja, Rafael López Santos.



Al llegar la noche ya no regresó y empezaron a buscarla en diversos lugares, sin encontrarla.



Alondra Castelán, hermana de Sbeidi, dijo que en principio hablaron con su cuñado para preguntarle por su hermana y les contestó que no sabía, pero ahora ya no atiende las llamadas.



Señaló que sus padres denunciaron el caso ante personal del Ministerio Público, en Tulancingo.

Finalmente, pidió el apoyo de la población para localizar lo más pronto posible a su hermana.