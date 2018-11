¿Jugaste a tener 'visa de turista guanajuatense'? ¡CUIDADO! Tu información ya es pública

"Se trata de “Love App”, un juego en Facebook que pertenece a una empresa registrada como “Fantastic Apps”, que al igual que muchos otros juegos en la red social, recopila información de los perfiles de usuarios que utilizan sus programas.

Pero está la advertencia

Luego de que el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro Saldaña anunciara unay el tema se vitalizara y desatara un sin fin de memes, comentarios y chistes en redes sociales; se ha dado a conocer que 'posee datos personales de las personas que participaron en la creación de sus 'visas de turistas'… y ahora, suspodrían serDe acuerdo con el portal vanguardia, luego de que el propio Alcalde confirmara el nuevo documento "muchos usuarios encontraron en Facebook un juego que creaba dicho documento digital, que podría vulnerar el uso de su información".Si hiciste tu "Visa de turista para Guanajuato", los términos y condiciones de uso de las apps de esta empresa especifican lo siguiente respecto a la recopilación de tu información:"Fantastic Apps" recopila tu información no necesariamente personal, lo que significa que no necesariamente te identifica. Sin embargo, recopila información como identificador de tus dispositivos móviles, correo electrónico, número identificador de tu perfil de Facebook, identificador de compras de juegos en la app, sistema operativo de tus equipos y el lenguaje de tus dispositivos.Y aunque se asegura que la empresa no vende tus datos a terceros, sí los utiliza para dar información a servidores publicitarios. Esta práctica es común en este tipo de juegos, y si las aceptas, desafortunadamente expones no solo tus datos sino los de tus conocidos.