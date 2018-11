Demanda alcaldesa de Salamanca que Auditoría Superior del Estado audite a fondo cuentas de su antecesor

“Aquí tendrá que intervenir, seguramente llamará su atención, yo creo que sí es importante, es donde el Sistema Estatal Anticorrupción puede tomar cartas en el asunto para que se hagan las investigaciones, pero eso ya depende de otras autoridades no es nuestra competencia”, expresó para am Facebook.

INSISTE EN IRREGULARIDADES



“Todo lo que estamos diciendo está sustentado con documentación y con evidencias”, insistió.



“La Comisión de Hacienda (del Ayuntamiento) mandó oficios a exfuncionarios que tienen relación con las observaciones para que hagan sus aclaraciones, tienen 10 días, posteriormente sesiona la Comisión para aprobar el dictamen y la pase al Ayuntamiento para revisarlo, aprobarlo, y entregarlo al Congreso del Estado para que decida llevarlo a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato”, explicó.

RESPONDE A EXFUNCIONARIOS

POLICÍA EN APUROS



“En 2018 se gastaron más de 1 millón 300 mil pesos en la nómina de la Academia (sin considerar las prestaciones de ley y los gastos operativos de la misma) y no egresó un solo elemento”, apuntó.



“Los policías de Salamanca tendrán las mejores prestaciones del país, el sueldo correcto según la región, turnos de ocho horas, dados de alta en el ISSEG, seguro de gastos médicos mayores”, concluyó.

